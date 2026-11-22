Квентин Тарантино в 63 года стал отцом в третий раз

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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Режиссер и его супруга сообщили о пополнении в семье. Теперь у пары трое детей — два сына и дочь.

Американский режиссер Квентин Тарантино стал отцом в третий раз — его жена Даниэлла Пик родила сына. О пополнении в семье журналу People сообщил представитель кинематографиста.

«Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик Тарантино с огромной радостью сообщают о рождении своего третьего ребенка, мальчика», — говорится в заявлении.

63-летний Тарантино и его 43-летняя супруга уже воспитывают двоих детей. Старший сын Лео появился на свет в феврале 2020 года, а дочь Адриана родилась в июле 2022-го. Теперь у пары два сына и дочь.

Будущие супруги встретились в Израиле в 2009 году. Летом 2017-го пара объявила о помолвке, а спустя год с небольшим сыграла свадьбу в собственном доме в Лос-Анджелесе. Даниэлла Пик — израильская актриса и модель, она снималась в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде».

Ранее издание Globes сообщало, что Тарантино и его супруга приобрели два земельных участка в Тель-Авиве за 14 миллионов долларов. Общая площадь территории составляет 2,2 тысячи квадратных метров. На этом месте пара планировала построить большое поместье — подходящую недвижимость в Израиле супруги искали несколько лет.

Семейные радости режиссера, впрочем, соседствуют с криминальными сюрпризами. В сентябре неизвестный мужчина попытался проникнуть в особняк Тарантино на Голливудских холмах. По данным правоохранительных органов Лос-Анджелеса, инцидент произошел днем в трехэтажном доме в районе Малхолланд-драйв. Подозреваемого заметил работавший на участке садовник: он описал мужчину примерно 35 лет в черной одежде с длинными рукавами и темных брюках. К прибытию полиции злоумышленник уже скрылся, осмотр здания ничего не дал. Сейчас стражи порядка устанавливают его личность.

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