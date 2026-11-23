Фото, видео: Pavel Golovkin/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Координаты целей расчет получил от разведчиков и операторов БПЛА, а результат удара контролировали с воздуха в режиме реального времени.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорные пункты, скопления личного состава и технику ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчет действует в составе подразделения войск РХБЗ 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».

Координаты целей экипаж получил от разведчиков и операторов беспилотных систем, которые вели наблюдение за позициями противника.

После этого военнослужащие загрузили боекомплект, выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар термобарическими боеприпасами. В результате попадания были уничтожены укрепленные позиции и техника противника, а находившийся там личный состав понес потери.

Результаты удара в режиме реального времени контролировали операторы БПЛА. Сразу после выполнения задачи расчет покинул позицию и ушел в безопасный район. В Минобороны отметили, что высокая мобильность ТОС-2 позволяет быстро отработать по полученным координатам и сменить позицию до возможного ответного удара.

Во время боевой работы экипажи «Тосочек» прикрывают мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и посты воздушного наблюдения. Помимо применения тяжелых огнеметных систем, специалисты войск РХБЗ следят за радиационной, химической и биологической обстановкой, используют ударные беспилотники, а также маскируют позиции при помощи дымовых завес.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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