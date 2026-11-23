В ООН сообщили о пытках и преследовании более 200 священников УПЦ на Украине

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Правозащитник Иван Мельников обратился к руководству ООН.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолкеру Тюрку. Документ поступил в воскресенье, 22 ноября 2026 года. В нем говорится, что на Украине репрессиям подвергаются более 200 священников канонической Украинской православной церкви и сотни членов общин.

По предварительной информации, ряд священнослужителей находятся в следственных изоляторах в состоянии различной степени тяжести. Многие из них, как утверждается в обращении, перенесли длительное давление и даже пытки. Их жизнь и здоровье остаются под угрозой.

«Многие из них, несмотря на то что они не имеют никакого отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева, схвачены и обвинены в различных преступлениях против государственного строя Украины. Ситуации с репрессиями священнослужителей, монахов и прихожан продолжаются», — заявил правозащитник.

Мельников указал, что преследования священников противоречат Конвенции о гражданских и политических правах, а также другим международным конвенциям, законам и нормативным актам. Он также напомнил, что продолжаются захваты храмов канонической церкви.

«Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины», — говорится в обращении.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах приняли решения о запрете деятельности церкви. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях. В отношении многих представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.

С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Сотни православных храмов УПЦ, по данным правозащитников, были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.

Об этих же процессах в интервью 5-tv.ru говорил политолог Игорь Семеновский. Он связал попытку захвата храма преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре с системным давлением на каноническую церковь и отметил, что священников без суда содержат в следственных изоляторах, а тех, кто отказывается переходить в раскольническую структуру, избивают и стремятся отправить на передовую.

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