SHAMAN пошутил, что пойдет работать дворником после ухода со сцены

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист иронично предположил, какую он может выбрать альтернативу музыкальной карьере.

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, чем он будет заниматься, если ему придется уйти со сцены. Информацией певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-подходе перед юбилейным концертом «35 / Лучшее» в Кремле.

«Если вдруг так случится, что как-то надо будет уходить со сцены, что можно сказать? Пойду работать дворником. Причем правым на машине у УАЗ „Патриот“», — пошутил исполнитель.

Исполнитель дал и серьезную версию ответа на вопрос о том, чем он бы занялся, если бы не музыкальная карьера.

«Если не музыка, то медицина — хирургия или стоматология. Я понимаю, что нужно было выбирать сразу, учиться», - добавил он.

Ярослав Дронов отмечает 35-летие. В честь этого в Государственном Кремлевском дворце состоится его концерт. Перед выступлением SHAMAN пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов. В том числе признался, что многие мемы и пародии о себе он запускает сам.

SHAMAN широко известен с 2022 года благодаря патриотическим композициям. Артист самостоятельно сочиняет тексты и музыку, создает аранжировки, занимается сведением и мастерингом, разрабатывает сценические образы и режиссирует клипы. Особую популярность ему принесли песни «Встанем», посвященная героям Великой Отечественной войны, и «Я русский».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.