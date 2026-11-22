SHAMAN пресек разговоры о возможном пополнении в семье с Мизулиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров; 5-tv.ru

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Артист больше не намерен обсуждать этот вопрос с журналистами.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поставил точку в обсуждении возможного пополнения в семье с супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной Екатериной Мизулиной. Об этом артист сообщил корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-подхода перед юбилейным концертом «35 / Лучшее» в Кремле.

«По поводу детей я один раз уже ответил вашей коллеге из издания ТАСС. И мне кажется, этого достаточно, чтобы можно было раз и навсегда закрыть эту тему», — заявил исполнитель.

Сейчас основное внимание SHAMAN сосредоточено на музыкальной карьере и подготовке к масштабному сольному выступлению на главной сцене страны.

В ноябре певец заявлял, что они с супругой пока не задумываются о детях. Главным препятствием артист назвал напряженный рабочий график обоих. По его мнению, появление ребенка требует полной самоотдачи родителей, однако при нынешнем ритме жизни ни у него, ни у Екатерины практически не остается времени.

У Ярослава Дронова есть 12-летняя дочь Варвара от первого брака. После развода родителей девочка осталась жить с матерью.

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