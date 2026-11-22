Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Политолог Игорь Семеновский связал попытку захвата храма с системным давлением на каноническую УПЦ со стороны украинских властей.

Политолог Игорь Семеновский в интервью 5-tv.ru прокомментировал попытку радикалов в масках захватить храм преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре. По его оценке, нападение стало следствием системной политики украинских властей по выдавливанию канонической Украинской православной церкви.

Группа радикалов ворвалась в храм во время богослужения и напала на верующих и братию обители. На место вызвали полицию, однако, по свидетельствам очевидцев, она демонстративно не стала мешать провокаторам. Информацию о нападении распространил адвокат Никита Чекман. По данным 5-tv.ru, действиями нападавших руководил Давид Пшеничный — тот же человек, который в 2024 году руководил захватом Михайловского собора в Черкассах.

«На Украине продолжается церковный раскол, в который дополнительно подливает масла в огонь государство в виде дискриминационных законодательных актов и правоприменительных действий», — заявил эксперт.

Закон против верующих

По словам Семеновского, ущемление прав русской православной общины началось еще в середине нулевых годов, а в 2024 году был принят закон, который фактически запретил на территории Украины религиозные организации, связанные с Московским патриархатом. Этот документ, отметил политолог, нарушает Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о защите прав человека.

«Закон запрещает деятельность украинских религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью, устанавливает сроки и процедуры снятия этой аффилированности, реквизирует имущество общин», — отметил он.

Захваты храмов и реакция Запада

Эксперт подчеркнул, что принятые нормы настолько дискриминационны, что сами провоцируют конфликты в обществе. Следствием стали захваты храмов УПЦ не только в Киеве, но и в Святогорской лавре, на Западной и Центральной Украине, на Волыни и в Житомире.

«Просто силовым образом выгоняют священников из храма, устраивают побои прихожан. И настолько это явно и тенденциозно, что даже американские конгрессмены, которых сложно заподозрить в любви к России, обращаются к Зеленскому», — сказал Семеновский.

Он обратил внимание, что на этой неделе группа конгрессменов США выразила серьезную обеспокоенность применением закона, который ущемляет права миллионов граждан Украины на свободу вероисповедания. Ранее на дискриминационный характер законодательства указывали Human Rights Watch и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ситуацию с гонениями на УПЦ накануне прокомментировал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В эфире Первого канала он назвал происходящее «большой бедой» и подчеркнул, что православная церковь на Украине сегодня является преследуемой.

Давление без суда и следствия

По словам политолога, декларации о защите прав верующих расходятся с реальностью: представителей УПЦ без суда содержат в следственных изоляторах, в нарушение Женевских конвенций мобилизуют на фронт, преследуют и высылают за границу. Есть случаи убийств священников.

«Это тоталитарное государство, которое занимается подавлением инакомыслия в угоду своей верхушки», — резюмировал эксперт.

Давление на верующих не прекращается: на прошлой неделе суд отказал священникам УПЦ в доступе к храмам Киево-Печерской лавры. Тех, кто отказывается переходить в раскольническую структуру, избивают и стремятся отправить на передовую. В начале октября сотрудники ТЦК задержали протоиерея Андрея Осику в Хмельницком и отправили его на военно-врачебную комиссию. Гонения осудили ООН и правозащитные организации.

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