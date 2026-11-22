Похороны в день рождения: поклонники Герберта Моралеса простились с ним в Москве
В Москве простились с основателем группы Jah Division Гербертом Моралесом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В память об артисте его семья планирует открыть в России музей-квартиру музыканта.
Поклонники основателя регги-группы Jah Division Герберта Моралеса собрались в Москве, чтобы проститься с музыкантом. Кадры с траурного мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.
Церемония прошла в Донском монастыре. Все собравшиеся вместе помолились за душу музыканта. После прощания запланирован концерт в его память.
Ранее в этот день Моралеса похоронили в Израиле. Проститься с ним пришли десятки человек.
После смерти артиста его семья решила сохранить память о нем и открыть в России музей-квартиру. Об этом дочь музыканта Людмила Моралес рассказала 5-tv.ru. По ее словам, подготовку помещения планируют начать уже со следующей недели.
«Нам бы хотелось дать возможность его аудитории в дальнейшем прикоснуться к той самой молодости и регги, которое стало частью их жизни», — рассказала Людмила.
По ее словам, в доме музыканта часто собирались его коллеги. Там сохранилась обстановка, которая напоминает о его творческой жизни.
Музыкант умер 20 ноября, всего за два дня до своего 65-летия. Похороны прошли в день его рождения. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Герберт Моралес был одним из основателей группы Jah Division — одной из первых регги-групп в Советском Союзе.
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