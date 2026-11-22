Фото: Instagram*/ elenatovstik

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Бывшие супруги не могут находиться в одном помещении без конфликтов.

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена встретилась со своими детьми, которые по решению суда живут с отцом. Однако без скандала в знаменитой семье не обошлось. Товстик опубликовала ролик с семейными разборками. Многодетная мать обвинила экс-супруга в провокации.

«Сегодня суббота. День, которого я очень ждала. Вся семья в сборе. Возможность обнять детей, поговорить, посмеяться, почувствовать тепло родного дома. Я готовилась с любовью и надеждой, что хотя бы сегодня мы оставим конфликты за дверью», — поделилась своими ожиданиями Елена в социальных сетях.

По словам Елены, Роман принялся провоцировать ее на ссору. Она призналась, что после очередного публичного высказывания бывшего мужа, в котором снова прозвучали ранящие слова о ее материнстве, ей особенно тяжело было слышать, как он говорит, что благодарен ей за то, что она родила. Елена уверена, что материнство не ограничивается родами, и такие слова были восприняты ею болезненно.

«А девять месяцев беременности? Боль родов? Грудное вскармливание? Бессонные ночи, болезни, молитвы у детских кроваток, воспитание, забота и любовь? Я не просто родила шестерых детей. Я посвятила им огромную часть своей жизни!», — утверждает многодетная мать.

Елена призналась, что в тот день и в той обстановке ей было не по себе. Но сильнее всего ее задело присутствие детей в этой же атмосфере. Она рассказала, что ей было больно наблюдать, как долгожданная семейная встреча снова оборачивается поводом для противостояния. По ее словам, она ощутила напряжение и столкнулась с тем, что восприняла как провокации. Особенно тяжело ей было осознавать вовлеченность детей в происходящее и понимать, что отдельные моменты могут быть засняты и показаны без контекста.

Кроме того, многодетная мать намекнула, что Роман настраивает детей против нее. По ее утверждению, она любит дочерей безусловно, но между ними появилась некая психологическая дистанция, которой не было раньше.

«Самое страшное в конфликте родителей — когда ребенок начинает думать, что любовь к маме означает предательство папы. Или наоборот. Дети не должны становиться судьями, посредниками и участниками войны взрослых!», — рассказала Товстик.

При этом на опубликованных кадрах слышно, как ребенок кричит «Мама!». Елена в ролике утверждает, что Роман ее толкнул, и супруги пытаются выгнать друг друга из комнаты.

Суд постановил

Согласно решению Пресненского районного суда, все пятеро несовершеннолетних детей Романа и Елены Товстик остаются жить с отцом. Старший сын, 19-летний Андрей, вправе решать этот вопрос сам.

Год назад, в 2025-м, Роман и Елена Товстик сообщили о расторжении брака — спустя 19 лет совместной жизни. Их союз был официально оформлен в 2006 году, и за эти годы они стали многодетными родителями: родились три мальчика и три девочки. Все дети получили имена, начинающиеся на «А»: Андрей, Анна, Артем, Алиса, Агата и Артур. Судебное решение касается только определения места жительства несовершеннолетних. Вопрос о лишении Елены родительских прав не рассматривается.

Товстик сочла решение зверством: по ее мнению, вердикт равносилен тому, будто детей отдали в детдом или чужому человеку.

Любовный треугольник

Семейные разборки осложнил любовный треугольник. Вскоре после развода с Еленой Роман сошелся с Полиной Дибровой — экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва. От прошлого брака у Полины трое сыновей.

Прежде женщины приятельствовали — им даже довелось рожать в стенах одного роддома. Но со временем их связь разладилась, и от былой дружбы ничего не осталось. Охлаждение началось еще в 2016–2017 годах: Елена осознала, что крестной матерью выберут не ее, и затаила обиду. Постепенно общение сошло на нет. В дальнейшем Елена принялась публично нападать на Полину, называя ее в том числе «воровкой чужого счастья».

Пик конфликта пришелся на июль 2026 года: Елена разместила публикацию, в которой заявила, что Полина и Роман подвергают опасности ее детей. Полина расценила это как клевету и подала иск о защите чести и достоинства — с требованием признать сведения не соответствующими действительности, обязать Елену удалить пост и выплатить компенсацию. В суде Полина запросила пять миллионов рублей. В ходе заседания она утверждала, что не вмешивалась в семейные дела Елены, а обвинения в свой адрес относительно методов воспитания назвала ложью.

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