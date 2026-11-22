Фото: Reuters/Lisi Niesner

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Так он отреагировал на заявления Писториуса и Стритинга об ударах ВСУ по территории России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 ноября заявил, что главы минобороны Германии Борис Писториус и Великобритании Уэс Стритинг, по всей видимости, находятся «в неадекватном состоянии». Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о высказываниях министров по поводу атак ВСУ на российские регионы.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», — сказал Лавров.

Поводом для реакции главы МИДа стала дискуссия вокруг критики Пентагона в адрес глубоких ударов украинской армии.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби 17 ноября заявил, что атаки ВСУ вглубь России привели к укреплению решимости Москвы. По его словам, преимущество в таких ударах может быть на стороне России, а поддержку союзников стоит направить на удержание линии фронта, а не на атаки по дальним целям.

Отдельно Колби указывал, что удары по объектам гражданской инфраструктуры, таким как склады маркетплейсов, не приближают завершение конфликта и не сдерживают продвижение войск. Более того, по его мнению, подобные атаки лишь «укрепили решимость российского общества и готовность самого Кремля к эскалации». Замминистра подчеркнул, что преимущество в глубоких ударах может быть на стороне России, поэтому союзникам стоит сосредоточиться на том, чтобы Украина удерживала линию фронта.

Писториус 18 ноября после заседания контактной группы по военной помощи Украине в Брюсселе назвал позицию Колби «довольно глупой». Однако уже 20 ноября он признал, что не должен был спорить с Пентагоном, и извинился перед Колби. Этот эпизод показал, насколько чувствительной остается тема дальнобойных ударов для западных союзников Киева: публичная критика американской позиции быстро сменилась жестом примирения.

Москва последовательно осуждает украинские атаки на гражданскую инфраструктуру. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что ударами по маркетплейсам Киев ведет борьбу с обычными российскими гражданами. Президент Владимир Путин предупреждал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — говорил глава государства.

С середины июля 2026 года украинские беспилотники неоднократно атаковали логистические объекты в России, включая склады маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. В сентябре президент США Дональд Трамп начал призывать Киев прекратить удары по российским НПЗ, указывая на риск дефицита дизельного топлива. Как писала Financial Times со ссылкой на европейские источники, Вашингтон на фоне продолжавшихся атак пригрозил Киеву приостановкой поставок вооружений по программе PURL и прекращением обмена разведданными.

Таким образом, заявление Лаврова стало реакцией на публичную перепалку между европейскими министрами и Пентагоном, которая вышла за рамки закрытых консультаций. Российская сторона не стала вдаваться в детали дискуссии, ограничившись оценкой состояния ее участников, тогда как сама тема дальнобойных ударов остается одним из наиболее спорных вопросов для западных союзников Киева.

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