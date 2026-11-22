Фото: www.globallookpress.com/Francisco Cueto

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Подписчики девушки оставили под публикацией около тысячи трогательных комментариев.

Таллула, младшая дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, разместила в соцсетях фото с отцом, который страдает деменцией. На снимке девушка обнимает «крепкого орешка».

Младшая дочь знаменитого голливудского актера проведала его и поделилась снимком, сделанным в саду. На фото она нежно прижимается к 71-летнему Брюсу, пока они сидят на качелях; мужчина с задумчивым видом смотрит перед собой и сжимает ладонь дочери.

Фото: ; Instagram*/buuski

Подписчики Таллулы оставили под публикацией около тысячи трогательных комментариев.

«Как медсестра, я заботилась о многих пациентах с этим, и, как и со всеми формами деменции, это просто кажется жестоким. Боже, благослови тебя, Брюс. Ты всегда для меня герой», «Мы все любим нашего Брюса!», «Объятия из Италии и много любви к одному из величайших и талантливейших актеров. Я вырос с его фильмами, и я хотел бы поблагодарить его за эмоции», «Странно видеть Брюса таким, мы все знали его как такого сильного и бесстрашного во многих персонажах в его фильмах», — писали фанаты со всего мира под фотографией девушки.

Болезнь «крепкого орешка»

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса рассказала, что актер прекращает сниматься из-за афазии. Это заболевание мешает человеку говорить, понимать речь, читать и писать. Но в феврале 2023 года родные объяснили, что афазия оказалась одним из признаков более серьезной болезни мозга, лобно-височной деменции.

При этом заболевании поражаются лобные и височные доли мозга, отвечающие за речь, поведение, личность и эмоции. Чаще меняются именно поведение и речь. Недуг нарастает постепенно: сначала могут меняться привычки и манера общения, затем возникают проблемы с речью, а на поздних стадиях человек может утратить навыки самообслуживания, способность двигаться и даже узнавать близких.

По информации прессы, здоровье актера продолжает становиться хуже: он лишился способности передвигаться без помощи окружающих и говорить. Эмма Хеминг, его жена, пояснила, что Брюс не осознает тяжести диагноза вследствие анозогнозии — состояния, при котором мозг не признает наличие заболевания.

При этом на данный момент времени действенного способа излечить лобно-височную деменцию нет. Медики могут предложить лишь поддерживающее лечение, нацеленное на то, чтобы замедлить развитие симптомов и повысить качество жизни пациента.

Прогноз при лобно-височной деменции, как правило, неутешительный. В среднем после поставленного диагноза человек живет еще от шести до восьми лет. Семья актера обеспечила ему заботу и поддержку. По данным на 2025 год, он живет в доме, оснащенном всем необходимым, под постоянным присмотром специалистов.

Семья Уиллиса

Союз Деми Мур и Брюса Уиллиса длился 13 лет. В этом браке родились три дочери — Румер, Скаут и Таллула. В 2009 году актер связал судьбу с Эммой Хеминг, и вновь стал отцом: старшей дочери Мейбел сейчас 14 лет, младшей Эвелин — 12. После расставания Деми Мур сумела сохранить с Брюсом теплые отношения. Именно дочери актрисы убедили Эмму перевести отца в специально оборудованный дом.

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