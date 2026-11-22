Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Актриса «Интернов» опубликовала видео из медицинского кабинета.

Актриса и телеведущая Екатерина Мельник, известная по сериалу «Интерны», сообщила, что потеряла сознание. Звезда опубликовала видео, на котором лежит на кушетке, а рядом врач делает ей кардиограмму.

«Шок-контент», — подписала кадры Мельник.

Она рассказала, что все произошло неожиданно. По словам актрисы, организм сам решил, что ей нужна пауза.

«Я тут в обморок грохнулась! Все случилось совершенно неожиданно. Видимо, организм в какой-то момент решил, что с него хватит, и самостоятельно отправил меня на перезагрузку», — поделилась Екатерина.

Артистка заверила, что сейчас уже чувствует себя нормально. По ее мнению, она пришла в себя.

«Знаете, пока все это происходило, я поймала себя на одной очень интересной мысли. Наша жизнь очень похожа на кардиограмму. Посмотрите на нее: вверх, вниз, вверх, вниз… Именно эти колебания говорят о том, что сердце бьется. Что человек живет. А теперь представьте идеально ровную линию. Это уже не спокойствие и не гармония. Это отсутствие жизни», — написала Екатерина в личном блоге.

Екатерина Мельник в молодости успешно работала моделью в Италии. После этого уроженка Москвы вернулась в родной город. В 2004 году она вместе с народным артистом России Александром Абдуловым вела экстремальное телешоу «Естественный отбор». Теперь в ее экранной биографии более 30 фильмов и сериалов, среди которых «Интерны», «След», «Физрук», «Доктор Рихтер», «Бывшие», «Иванько».

Недавно о похожих случаях рассказывала и народная артистка России Лариса Долина. По ее словам, после завершения концерта она падала в обморок. Зрители дают ей энергию, которая помогает выходить на сцену даже в плохом самочувствии.

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