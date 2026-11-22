Фото: www.globallookpress.com/Kay Blake

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Певица призналась, что сожалеет о публичных выяснениях отношений с родными.

Американская певица Бритни Спирс публично извинилась перед родственниками после многолетней вражды. Об этом сообщает издание Page Six.

Под публикацией со сгенерированной искусственным интеллектом фотографией котят, пьющих чай в Лондоне, поп-звезда написала, что сожалеет о том, что выносила семейные конфликты на публику.

«Мне так повезло иметь такую прекрасную семью… Мне очень жаль, что я затронула прошлые проблемы, но, думаю, сделала это, потому что поняла, что мне нужно защитить свое сердце… Мое упрямство — это по-детски и нелепо. Размышляя о прошлом, возможно, есть доля правды с психологической точки зрения… в любом случае, я прошу прощения у своей семьи за то, что поднимались эти воспоминания. Я никогда не говорила с ними о произошедшем лично. Честно говоря, я просто безумно по ним скучаю! И мне очень жаль!» — написала Спирс.

Почему Спирс извинилась

По словам певицы, она долго не решалась на личный разговор с родными. Все эти годы она предпочитала публично высказываться о семейных проблемах, но так и не обсудила их напрямую с близкими. Теперь Спирс называет собственное упрямство «по-детски нелепым» и признает, что, возможно, в ее словах была доля правды с психологической точки зрения.

При этом еще в начале ноября звезда жестко критиковала младшую сестру Джейми Линн и говорила, что хочет найти себе новую семью. А в октябре Спирс открыто признавалась в злобе на мать и отца из-за многолетней опеки и тотального контроля.

Что известно об опеке

Бритни Спирс поместили под опеку отца Джейми Спирса в 2008 году из-за ментальных проблем. Под опекой певица пробыла до ноября 2021 года. Все эти годы она не могла самостоятельно распоряжаться финансами и принимать ключевые решения.

Решение о назначении опеки суд принял в конце 2008 года. Отец контролировал ее образ жизни и финансы в течение 13 лет. Популярность певицы в 2010-е несколько ослабела в сравнении с оглушительным успехом первой половины 2000-х, но она продолжала выступать, записывать диски и ездить в турне — хотя и с перерывами на реабилитацию.

В 2021 году Спирс в суде объяснила свое положение. По ее словам, под опекой она не могла выходить замуж и рожать: ей установили внутриматочную спираль. Певица говорила, что хотела бы ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка, но «команда» не позволяла ей обратиться к врачу.

В октябре Спирс жаловалась, что за 15 лет под присмотром родственников превратилась в «бездушного робота» и полностью утратила доверие к близким. По ее словам, опека оставила глубокий след в ее жизни и отношениях с семьей.

Что известно о личной жизни

У поп-исполнительницы есть сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс. Их вырастил бывший муж звезды Кевин Федерлайн. Отношения с детьми у Спирс тоже складывались непросто, но в последние годы она старается поддерживать с ними связь.

Ранее Бритни Спирс отклонила предложение Джастина Тимберлейка. Об этом она рассказывала в своих мемуарах, которые вышли в 2023 году и вызвали широкий резонанс.

Как складывались отношения с семьей

Конфликт Спирс с родными длился больше десяти лет. После освобождения от опеки в 2021 году певица начала открыто рассказывать о том, что пережила. Она обвиняла отца в чрезмерном контроле и говорила, что мать и сестра не поддержали ее в трудный момент.

В 2023 году вышли мемуары Спирс «The Woman in Me», где она подробно описала жизнь под опекой. Книга стала бестселлером и вызвала новую волну обсуждений. После этого отношения с семьей окончательно испортились: Спирс перестала общаться с отцом и сестрой, а с матерью поддерживала лишь редкие контакты.

Однако в последние месяцы тон ее высказываний начал меняться. Спирс стала чаще говорить о том, что скучает по родным и жалеет о разрыве. Публичное извинение, по мнению поклонников, может стать первым шагом к примирению.

Что было раньше

История раннего успеха Бритни Спирс началась в конце 1990-х. Она родилась 2 декабря 1981 года в американском городке Мак-Ком в семье бывшей учительницы Линн Айрин Бриджес и строителя Джеймса Парнелла Спирса. В семье было трое детей: Бритни, ее брат Брайан и сестра Джейми Линн.

Прорыв случился в 1999-м, когда певица, которой еще не исполнилось 18 лет, взорвала чарты по всему миру своим дебютным альбомом …Baby One More Time. Хитами стали пять композиций этого альбома, в том числе заглавная песня, которая возглавила влиятельный чарт Billboard Hot 100.

Осенью 2003-го вышел четвертый альбом Спирс In the Zone. За композицию Toxic с этого диска певица получила свою первую премию «Грэмми» и утвердилась в статусе звезды. В клипе Toxic Бритни снялась практически обнаженной — обклеенной сверкающими кристаллами.

Сейчас Спирс, похоже, пытается наладить отношения с родными. Публичное извинение стало первым шагом к примирению после долгих лет конфликтов. Поклонники певицы надеются, что она сможет восстановить связь с семьей и найти душевное равновесие.

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