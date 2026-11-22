Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Здание расположится рядом с Бирюлевским лесопарком и дендрарием. Завершить строительство планируют в 2028 году.

В Бирюлеве Восточном появится новый детский сад, оформленный в природной цветовой гамме. Об этом 22 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Здание расположится в жилом квартале на 25-26-м километре МКАД, недалеко от Фруктового сада, Бирюлевского лесопарка и дендрария. При разработке концепции архитекторы учли природное окружение будущего детского сада.

Что появится в детском саду

В трехэтажном здании предусмотрены 14 групп, кабинет для развивающих занятий, медицинский кабинет и пищеблок, а также физкультурный и музыкальный залы.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят и оборудуют игровыми площадками. Для малышей создадут тематическую площадку «Огород» — там дети смогут изучать окружающий мир.

Когда завершат строительство

Завершить строительство объекта в соответствии с договором участия планируется в 2028 году. В городе уделяют большое внимание строительству социальных объектов в новых жилых кварталах. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни», отметил Собянин.

Что еще строят в Москве

В Мневниковской пойме началось возведение Дворца спорта с двумя ледовыми аренами. Здание строится в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города. Участок выделили на улице Нижние Мневники, недалеко от станции метро «Терехово».

На арене можно будет заниматься летними и зимними видами спорта, в том числе хоккеем, фигурным катанием, футболом, спортивной гимнастикой и единоборствами. Во дворце оборудуют две ледовые арены, зал спортивной гимнастики, площадку для общей физической подготовки, два зала для единоборств и тренажерный зал. На крыше сделают зеленую зону, а рядом со зданием создадут общественное пространство с деревьями и кустарниками. Завершить строительство планируется в 2028 году.

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