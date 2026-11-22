Фото: www.globallookpress.com/Danil Shamkin

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На место происшествия уже вызвали полицию.

В Киево-Печерской лавре группа людей пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ).

«Только что поступило сообщение о том, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры», — написал Чекман в личном блоге.

Он также попросил верующих молиться за обитель и по возможности оказать ей помощь. По словам адвоката, на место происшествия уже вызвали полицию.

Что происходит с УПЦ

УПЦ появилась в октябре 1990 года. Она получила широкую самостоятельность, но при этом оставалась частью Русской православной церкви (РПЦ). Ситуация вокруг нее обострилась в 2022 году. Украинские власти и спецслужбы начали активнее проверять деятельность религиозных организаций, связанных, по их мнению, с Россией. В отношении отдельных священнослужителей возбуждали уголовные дела, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, проводили обыски.

Священников обвиняли в государственной измене, сотрудничестве с Россией и распространении российской пропаганды.

При этом сама УПЦ после февраля 2022 года предприняла шаги, чтобы дистанцироваться от РПЦ.

В частности, 27 мая 2022 года Собор УПЦ объявил о полной самостоятельности и независимости церкви, внеся соответствующие изменения в ее устав. УПЦ также выразила несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно боевых действий на Украине.

Кроме того, отдельные приходы УПЦ собирали средства и проводили молебны за боевиков ВСУ. Осенью того же года церковь начала самостоятельно варить миро, которое прежде получала из Москвы.

Поначалу эти шаги позволяли УПЦ относительно спокойно продолжать деятельность. Однако примерно через полгода после начала СВО давление на церковь стало усиливаться.

По данным Союза православных журналистов и групп, защищающих интересы УПЦ, с начала 2026 года сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) задержали и принудительно мобилизовали 81 представителя церкви.

Священнослужителей задерживали как непосредственно в храмах, так и за пределами монастырей. В частности, в январе принудительно мобилизовали клирика, который в тот момент находился на стационарном лечении.

Как украинские власти начали ограничивать деятельность УПЦ

В декабре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на ограничение деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Правительству поручили подготовить законопроект, который должен был ограничить деятельность таких церквей. Одновременно началась проверка документов УПЦ, чтобы выяснить, сохраняет ли она связь с Русской православной церковью.

В феврале 2023 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести опубликовала результаты проверки. Ведомство заявило, что УПЦ по-прежнему связана с РПЦ.

Сама УПЦ с этими выводами не согласилась. Ее представители назвали результаты проверки манипуляцией и заявили, что подобные действия нарушают право верующих свободно исповедовать свою религию.

Позже власти выдвинули руководству УПЦ новые требования. В частности, церковь должна была официально подтвердить выход из состава РПЦ. Также от украинских священнослужителей потребовали прекратить участие в руководящих органах Русской православной церкви.

Законодательное давление на УПЦ

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон № 3894-IX «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Его подписал Владимир Зеленский, а в сентябре документ вступил в силу.

Закон предусматривает запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины, а также возможность прекращения деятельности религиозных организаций, которые власти признают связанными с запрещенной иностранной религиозной организацией.

Для установления такой связи предусмотрены специальные проверки. Если организация не устранит выявленные нарушения, вопрос о прекращении ее деятельности может быть передан на рассмотрение суда.

Документ также запрещает деятельность религиозных структур, которые, согласно его положениям, поддерживают вооруженную агрессию против Украины или распространяют идеологию «русского мира».

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