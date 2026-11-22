Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В следующем году на улицах города могут появиться роботы-косильщики.

Столичные компании создают решения, которые помогают парковым службам. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на данный момент инновационные разработки применяются недостаточно широко. Прежде чем использовать новые технологии в реальных условиях, их проверяют на практике. В рамках этого в столице работает почти 350 специальных площадок. В их числе свыше 50 парков.

Мэр Москвы также сообщил о планах завершить до конца 2026 года тестирование четырех перспективных разработок. Речь идет, в частности, о системе подземного накопления отходов, которую тестируют в музее-заповеднике «Коломенское», а также о роботе-уборщике в парке Победы.

Помимо этого, в следующем году в столице планируется запустить роботов-косильщиков для сезонного ухода за газонами и кустарниками в городских парках.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что жители Москвы выбрали название для нового пешеходного моста. Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Его участниками стали свыше 223 тысячи человека. Больше всего голосов они отдали за вариант «Репинский». Мэр уточнил, что мост получил свое название в честь великого русского художника Ильи Репина.

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