Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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По мнению исследователей, опасность представляют, в том числе, хлопья и мороженое.

Не так давно были опубликованы результаты девятилетнего исследования пищевых привычек более 71 тысячи женщин. Ученые выявили статистическую связь между любовью к определенным сладостям и риском развития рака молочной железы. Однако есть несколько важных оговорок. Об этом пишет американский журнал о здоровом образе жизни Prevention.

Почему у женщин появляется рак груди?

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологии в мире и лидер по заболеваемости среди женщин в США. По данным профильных американских организаций, в Штатах этот диагноз подтверждается у каждой восьмой женщины.

На развитие рака молочной железы сказывается ряд факторов, включая наследственность, окружающую среду и образ жизни. В исследовании, опубликованном в Европейском журнале питания, также сказано, что спровоцировать болезнь может чрезмерное употребление сладкого.

Что показало новое исследование?

Ученые девять лет наблюдали за более чем 71 тысячей корейских женщин. В результате им удалось установить статистическую связь между любовью к определенным сладостям и риском развития рака молочной железы. Исследуемых разделили на определенные категории. То есть каждая группа употребляла конкретные продукты. Первая — хлопья, джем и масло, вторая — торты и печенья, третья — мороженное, конфеты, газированные напитки и сладкий чай.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что у женщин, которые употребляли сладкое больше двух раз в неделю, риск развития рака груди был выше примерно на 28%, в отличие от тех, кто ел такие продукты раз в месяц.

По словам диетолога Кэти Маклин, регулярное употребление хлопьев и мороженого значительно повышало риск развития онкологических заболеваний. В то время как газированные напитки, печенье и торты не представляли подобной опасности.

Сахар влияет на развитие рака молочной железы?

Многие женщины уверены: если есть много сладкого, то это приведет к появлению рака. На самом деле, это не так. По словам доктора Тросо-Сандовал, многое зависит от гормонов.

«Когда вы едите много рафинированной, сладкой пищи, ваш организм может стать устойчивым к инсулину. Уровень инсулина повышается, как и уровень связанного с ним гормона IGF-1, и оба они могут стимулировать рост клеток молочной железы», — пояснила эксперт.

Важно также помнить, что источники сахара неравнозначны. Например, употребляя фрукты, человек получает не только сахар, но и массу других веществ: клетчатку, витамины, минералы и полезные растительные соединения, в том числе фитонутриенты.

Кроме того, фрукты тормозят усвоение пищи, надолго продлевают ощущение сытости и способствуют стабилизации уровня глюкозы в крови. В их состав также входят антиоксиданты. Именно благодаря этим свойствам они не увеличивают вероятность возникновения рака молочной железы, вопреки наличию в них природного сахара.

Какие сладкие продукты повышают риск развития рака груди?

В новом исследовании ученые также не обнаружили никакой взаимосвязи между количеством съеденных фруктов и вероятностью развития рака груди. Поэтому говорить о том, что сахар влияет на появление этого вида онкологии, в корне неверно. Правильнее так: спровоцировать болезнь может определенный тип продуктов.

При этом полностью отказываться от какого-то одного вида сладкого — будь то конфеты, печенье или мороженое — было бы ошибкой. Гораздо важнее оценивать пищевую ценность конкретного продукта в целом.

«Не стоит маркировать продукты как „хорошие“ или „плохие“, основываясь исключительно на содержании сахара», — сказала Кэти Маклин.

При выборе десерта важно внимательно изучать этикетку: если в составе есть вредные компоненты, такой продукт лучше без сожалений оставить на полке.

Есть и еще одна важная оговорка: по словам экспертов, результаты исследования вряд ли стоит примерять на жителей США — пищевые привычки американцев и азиатов слишком разные.

«Не думаю, что цифру в 28% можно автоматически распространять на американок», — сказала Тросо-Сандовал.

Следовательно, результаты подобных исследований вряд ли можно напрямую переносить на русских.

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