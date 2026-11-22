«Его нет в русском языке»: Олег Газманов предложил замену слову «байкер»
Певец Олег Газманов предложил называть байкеров мотороссами
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Музыкант негативно относится к частому использованию непонятных иностранных терминов. По его мнению, наша речь намного богаче и эмоциональнее, чем у европейцев.
Народный артист России Олег Газманов предложил называть мотоциклистов мотороссами. Об этом исполнитель хитов «Мои ясные дни», «Офицеры» и «Есаул» рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».
«Я, кстати, придумал слово, которого нет в русском языке», — поделился артист в разговоре с журналистом.
Затем Олег Газманов пояснил, что не так давно он написал песню, в которой использовал слово «мотороссы».
«Мои друзья, байкеры, не хотят использовать слово «байкер», — сказал артист, отметив, что теперь им предпочтительнее другой вариант — «русский мотоциклист».
Однако народный артист РФ считает, что подобное словосочетание навряд ли приживется в русском языке, так как славяне редко используют столь длинные названия. Поэтому он предложил альтернативу — «мотороссы».
«Мото — это понятно (что значит. — Прим. Ред.), а россы — древнее обозначение славянских племен», — сказал Олег Газманов.
Также исполнитель добавил, что сингл «Мотороссы» была выпущена летом 2026 года.
«Она такая жесткая роковая песня», — подытожил артист.
Ранее Олег Газманов обратился к семье с неожиданным признанием. По словам музыканта, он до сих пор винит себя за недостаток внимания к детям. Из-за постоянных гастролей певец пропустил многие важные моменты их взросления и теперь сожалеет, что не мог чаще находиться рядом с близкими.
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