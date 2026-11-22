Лерчек рассказала о тяжелом состоянии перед поездкой в Китай на лечение рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Чекалина сообщила, что подготовка к поездке дается ей непросто.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, испытывает сильные боли и с трудом передвигается на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжелое состояние, она готовится отправиться за границу, где рассчитывает пройти лечение от рака четвертой стадии.

Чекалина сообщила, что сегодня планирует вылететь в Китай. Однако подготовка к поездке дается ей непросто: блогер жалуется на боли в костях, из-за которых ей приходится увеличивать дозировку обезболивающих препаратов. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

По словам Валерии, она практически не может самостоятельно подняться с кровати. Чтобы поставить ноги на пол, ей приходится помогать себе руками. Встать без посторонней поддержки также сложно — мать блогера помогает ей подняться, и Чекалина опирается на нее, пытаясь удержаться на ногах. Ее состояние остается тяжелым. При этом она продолжает готовиться к поездке, которая, по ее надеждам, станет важным этапом в борьбе с заболеванием.

Лерчек надеется на лечение в Китае

За границей Чекалина рассчитывает пройти CAR-T-клеточную терапию. Этот метод лечения предполагает использование собственных иммунных клеток пациента, которые после специальной обработки должны распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

Валерия планировала отправиться в Китай еще в начале ноября, однако тогда выехать из России не удалось. Поездку осложняли судебные ограничения, действовавшие в отношении блогера в рамках уголовного дела.

14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Это решение позволило ей решить вопрос с выездом за границу и продолжить подготовку к зарубежному лечению. Ранее сообщалось, что блогер намерена провести в Китае около месяца.

Рак четвертой стадии и ухудшение самочувствия

О диагнозе Валерии Чекалиной стало известно в марте 2026 года. У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии. Заболевание сопровождается метастазами, а лечение требует постоянного наблюдения врачей и проведения медицинских процедур.

Осенью Чекалина сообщала о результатах обследования, которые, по ее словам, показали дальнейшее распространение опухолевого процесса. В частности, блогер рассказывала о метастазах в надпочечниках и яичниках, а также о повторном появлении очагов в легких.

На фоне ухудшения состояния Валерия проходила химиотерапию. Однако, как рассказывала сама Чекалина, лечение сопровождалось тяжелыми последствиями, а сильные боли существенно ограничивали ее повседневную жизнь.

В конце октября блогер также сообщала о проблемах с ногами. Тогда ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказывал о сильных болях, которые сначала возникли в одной ноге, а затем распространились на другую. Врачи проводили обследования, в том числе МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника, чтобы выяснить причины ухудшения состояния.

Почему Лерчек не могла уехать раньше

Поездка в Китай долгое время оставалась под вопросом из-за юридических обстоятельств. В рамках уголовного дела, связанного с валютными операциями, Чекалиной назначили наказание, предусматривавшее ограничения на выезд из России.

Валерия обращалась за разрешением отправиться на лечение за границу, поскольку, по ее словам, необходимую терапию она рассчитывала получить в китайской клинике. Ранее сообщалось, что медицинские учреждения в КНР готовы рассмотреть ее случай, а одна из клиник направила предварительное приглашение.

Однако судебные разбирательства затянули процесс. В начале ноября блогер не смогла воспользоваться возможностью отправиться на лечение в запланированные сроки.

14 ноября ситуация изменилась после подписания Владимиром Путиным указа о помиловании Чекалиной. Решение позволило блогеру освободиться от назначенного наказания и снять препятствия, связанные с уголовным делом.

Теперь Валерия готовится к вылету. Несмотря на сильные боли и трудности с передвижением, она рассчитывает добраться до Китая и начать новый этап лечения.

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