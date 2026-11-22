Фото, видео: max.ru/Следком Якутии/id1435236701_gos; 5-tv.ru

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Мужчина также целился в супругу.

В якутском селе Октемцы мужчина открыл стрельбу по членам семьи. В результате погиб его 15-летний сын, а младший ребенок получил ранение. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, утром 22 ноября пьяный 47-летний мужчина взял гладкоствольное ружье и дважды выстрелил в старшего сына. Полученные ранения оказались смертельными — подросток скончался на месте.

Затем мужчина направил оружие на младшего сына и супругу. Однако довести задуманное до конца ему не удалось: 14-летний подросток получил ранение. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

После случившегося мужчина покончил с собой в салоне автомобиля.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство еще двух человек. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.

Ранее убийство произошло и в подмосковных Люберцах, где сын напал с ножом на своего отца. Тело мужчины с перерезанным горлом нашли возле поста охраны жилого комплекса.

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