Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Армия России установила контроль над населенным пунктом Сосновый Бор в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» также нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Новоселовки, Хатнего, Плоского, Рубежного, Подсреднего и Федоровки. Операцию провели военнослужащие 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии. Им противостояли бойцы 120-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В Сумской области поражены украинские подразделения в районах Хотени, Радьковки, Пушкаревки, Краснополья, Степановки и Спасского. По данным ведомства, противник потерял свыше 120 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

На других участках фронта российские войска также улучшили свои позиции. Подразделения группировки «Запад» продвинулись по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям в районах Хомино, Червоный Оскол, Гусинка, Староверовка и Пески-Радьковские Харьковской области. Бойцы «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки «Центр» продолжили наступательные действия в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, удары нанесли по позициям ВСУ в районах Райского, Приволья, Новокриворожья, Андреевки, Сергеевки, Новодонецкого, Степановки, Львовки, Куроедовки и Каменки. Украинская сторона потеряла до 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

На Днепропетровском и Запорожском направлениях бойцы группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. В районах Маяка, Тихого, Просяной и Маломи­хайловки, а также Ясной Поляны, Одаровки и Веселого были поражены подразделения ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, американскую 155-миллиметровую гаубицу М777 и станцию РЭБ.

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