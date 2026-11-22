Академический ансамбль Росгвардии выступил с концертом «Мы едины» в Каспийске

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Особый отклик у зрителей вызвали песни о Великой Отечественной войне, а завершился концерт композицией «Я рожден в Советском Союзе».

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России выступил в гимназии № 16 Каспийска. Артисты представили программу, в которой объединили патриотические композиции, русскую народную музыку и произведения, посвященные культуре народов страны.

Особый отклик у зрителей вызвали песни о Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучали «Журавли», «Песенка военных корреспондентов» и «Смуглянка». Танцевальная группа ансамбля также представила хореографические номера «Домой с Победой», «Золотая Хохлома», «Душа нараспашку» и «Калинка».

Настоящими хитами вечера стали национальные композиции «Ревнивый Кавказ» и «Загуляли пацаны». Завершили концерт заслуженные артисты России Алексей Дмитриев и заслуженный артист Дагестана Алексей Холявко, исполнив песню «Я рожден в Советском Союзе».

Мероприятие посетили представители городской администрации, сотрудники Росгвардии с семьями, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Дагестану и Каспийской флотилии, а также жители города.

Гастроли коллектива по Северо-Кавказскому федеральному округу приурочены к 215-й годовщине образования войск правопорядка, 10-летию Росгвардии и Году единства народов России. Ансамбль выступает под руководством начальника — художественного руководителя и главного дирижера, Героя труда России, народного артиста России, профессора, генерал-майора Виктора Елисеева.

Ранее в рамках гастрольного тура ансамбль выступил в Махачкале. Там артисты также исполнили народные и солдатские песни, а концерт прошел в Доме дружбы и собрал военнослужащих, ветеранов, представителей общественных организаций и местных властей.

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