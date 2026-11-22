Синоптик Паршина рассказала о похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Привычная ноябрьская погода скоро останется в прошлом — столичный регион ждет резкий поворот, к которому многие могут оказаться не готовы.

Похолодание в Москве во второй половине следующей недели будет обусловлено взаимодействием сразу двух атмосферных систем. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Сначала на столицу повлияет южный циклон, который принесет осадки. В частности, 25 ноября ожидается облачная погода и снегопад. Затем вслед за циклоном в регион поступит более холодный воздух, а направление ветра изменится на северное.

Одновременно к Москве приблизится антициклон из Скандинавии. Сочетание этих атмосферных процессов приведет к заметному снижению температуры и постепенному формированию зимней погоды.

«Именно сочетание этих двух процессов приведет к тому, что ноябрьская погода перейдет на зимний режим: ночные температуры опустятся до минус 5 и ниже, а снежный покров начнет накапливаться», — пояснила Паршина.

Метеоролог отметила, что похолодание станет результатом не только прихода холодных воздушных масс с севера, но и влияния циклона, который принесет снег в столичный регион.

Ранее синоптики уже предупреждали о первых снегопадах и гололедице в Москве. В выходные, 21–23 ноября, в столице ожидались осадки и постепенное снижение температуры. По прогнозам метеорологов, снег и заморозки должны были стать предвестниками дальнейшего похолодания.

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