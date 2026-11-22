Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ядовитые купюры были разбросаны на остановке.

Жителя Макеевки в ДНР госпитализировали с отравлением неизвестным веществом после контакта с найденными на улице пятитысячными купюрами. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

Мужчина 21 ноября заметил на остановке общественного транспорта разбросанные банкноты и решил их подобрать. Вскоре ему стало плохо — пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали отравление неизвестным ядом.

Пострадавшему уже оказали необходимую помощь, в ведомстве уточнили, что его состояние удалось стабилизировать.

Злоумышлениики часто маскируют под деньги средства для совершения диверсий. Ранее в подмосковном Красногорске школьник потерял часть пальцев при взрыве мини-бомбы в свертке денег. Мальчик заметил купюры на земле и попытался их поднять, после чего раздался взрыв.

Похожий случай, хотя и с менее тяжелыми последствиями, произошел в Пермском крае. Подросток подобрал на улице сверток, похожий на пачку купюр, после чего раздался хлопок. Школьник получил легкие ожоги, однако госпитализация ему не потребовалась.

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