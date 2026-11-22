Фото: www.globallookpress.com/Yauhen Yerchak

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Власти Литвы отреагировали на тревожные сообщения из Калининградской области и отвергли возможную причастность республики к инциденту.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг сообщения о причастности страны к инциденту с подозрительным объектом, который двигался в сторону российского региона. По его словам, республика не давала разрешения на использование своей территории для нанесения ударов по России.

«Республика Литва никогда не санкционировала использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории Российской Федерации», — написал Будрис в соцсети X.

Глава литовского МИД также назвал ложными распространяемые в социальных сетях утверждения о причастности Вильнюса к атаке беспилотников на Калининградскую область.

Инцидент произошел 21 ноября в Неманском районе региона. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что со стороны Литвы двигался подозрительный объект, после чего сработала система оповещения о беспилотной опасности. Специалисты провели необходимые проверки. По данным властей, угрозы для жителей не выявили.

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, два беспилотника атаковали судно, следовавшее в Калининград. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На момент публикации проводилась эвакуация экипажа.

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