Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Привычка отсыпаться в выходные может обернуться серьезными проблемами.

Привычка ложиться спать в разное время и постоянно менять продолжительность ночного отдыха может оказаться опаснее для сердца, чем считалось ранее. Американские ученые обнаружили связь между нестабильным графиком сна и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сердечной недостаточности и диабета второго типа. При этом ключевым фактором оказалось не количество часов, проведенных в постели, а регулярность сна. Об этом сообщает Scientica.ru.

Сколько минут «хаоса» могут навредить сердцу

Исследователи выяснили, что даже относительно небольшие колебания продолжительности сна способны влиять на здоровье. Разброс времени отдыха на 29 минут от ночи к ночи, соответствующий одному стандартному отклонению, был связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24%.

Еще более тревожные показатели ученые обнаружили при анализе отдельных диагнозов. Нестабильная продолжительность сна коррелировала с повышением риска сердечной недостаточности на 32%, гипертонии — на 16%, а диабета второго типа — на 20%.

Изменения времени отхода ко сну и пробуждения также оказались небезопасными. В зависимости от изучаемого показателя нестабильность графика была связана с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20–23%. Аналогичная закономерность наблюдалась при изменении времени середины сна — момента, который приходится примерно на половину ночного отдыха.

При этом средняя продолжительность сна за исследуемый период не показала прямой статистической связи с риском серьезных сердечных заболеваний. Получается, что человек может спать привычные семь или восемь часов, но постоянно менять время засыпания и пробуждения — и такая особенность режима может иметь значение для здоровья.

Что из себя представлял эксперимент

В исследовании приняли участие более 10 тысяч взрослых американцев. Средний возраст добровольцев составил 53 года. Ученые из Бостонской детской больницы, Гарвардской медицинской школы и Университета Мэриленда наблюдали за участниками в течение шести месяцев.

Для фиксации показателей сна использовали фитнес-трекеры Fitbit. С помощью устройств исследователи оценивали продолжительность ночного отдыха, время засыпания и пробуждения, регулярность графика, качество сна, количество циклов и особенности структуры ночного отдыха.

После завершения наблюдений специалисты сопоставили полученные данные с медицинскими диагнозами участников за последующие 3,7 года. Информация была предоставлена в рамках программы Национального института здоровья США (NIH).

Ученые рассматривали не только среднее количество часов сна, но и то, насколько сильно показатели менялись от одной ночи к другой. Именно эта нестабильность оказалась одним из наиболее значимых факторов.

Почему организм страдает от сбитого режима

Внутренние биологические часы регулируют множество процессов, включая выработку гормонов, температуру тела, артериальное давление, обмен веществ и активность нервной системы. Когда человек постоянно меняет время сна, организм вынужден адаптироваться к новому расписанию.

По словам ведущего исследователя Мин Туан Вьет Нгуена из Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы, нарушения циркадных ритмов могут приводить к повышению давления, ухудшению регуляции глюкозы, воспалительным процессам и сбоям в работе вегетативной нервной системы, отвечающей в том числе за восстановление организма.

«Когда вы ложитесь спать в разное время, организм испытывает повторяющиеся сбои циркадных ритмов. Это повышает кровяное давление, нарушает регуляцию сахара в крови, вызывает системное воспаление и ломает вегетативную нервную систему, которая отвечает за отдых и восстановление», — пояснил Нгуен.

Специалист подчеркнул, что соблюдение стабильного графика может стать доступным способом поддержать здоровье сердца и сосудов.

«Несмотря на то, что мы часто концентрируемся на том, чтобы спать по восемь часов в сутки, соблюдение регулярного графика сна — последовательное время отхода ко сну, время пробуждения и продолжительность сна от ночи к ночи — это практичный шаг, который может предпринять каждый, который может помочь защитить свое сердце и кровеносные сосуды», — отметил исследователь.

Какой режим сна поможет снизить риски

Специалисты рекомендуют не только следить за количеством часов отдыха, но и придерживаться относительно постоянного расписания. Желательно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, в том числе в выходные. Резкие изменения графика, когда человек в будни недосыпает, а в субботу и воскресенье пытается отоспаться, могут нарушать привычные биологические ритмы.

Особое значение имеет время пробуждения. Утренний свет помогает организму синхронизировать внутренние часы, а затемнение вечером способствует подготовке ко сну. Кроме того, эксперты советуют не злоупотреблять кофеином во второй половине дня, ограничивать использование смартфонов перед сном и поддерживать физическую активность.

Регулярная работа в ночные смены может быть связана с изменениями в строении и функционировании сердца. Исследователи обнаружили такие особенности у людей, которые часто трудились по ночам, и предположили, что одной из возможных причин может быть нарушение естественного режима сна.

В другом материале специалисты объясняли, почему привычка ложиться после полуночи может негативно отражаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности, нарушение циркадных ритмов способно влиять на суточные колебания артериального давления.

При этом авторы нового исследования подчеркивают: выявленная закономерность не означает, что нерегулярный сон обязательно приведет к заболеванию. Работа показывает статистическую связь между особенностями режима и рисками для здоровья, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.

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