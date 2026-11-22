Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Звезда фильма «Вызов» вышла замуж три месяца назад. Ее избранником стал кинооператор Михаил Милашин.

Три месяца назад заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Ее супругом стал кинооператор Михаил Милашин. Свои отношения знаменитости не комментируют. На днях дочь Юлии Пересильд, молодая актриса Анна Пересильд, рассказала, как она относится к избраннику матери.

Что думает Анна Пересильд о Михаиле Милашине?

Общаясь с журналистами на премии «Распаковка 2026», Анна Пересильд рассказала о личном. В частности, актриса поделилась своими мыслями об избраннике матери Михаиле Милашине.

«Миша — чудеснейший, прекрасный человек. Я невероятно счастлива за маму», — сказала Анна.

По словам девушки, в отношениях с Михаилом Юлия сильно изменилась.

«Какое счастье, когда ты видишь, что твоя мама по‑настоящему как‑то вот счастлива в любви. Я вижу, что она просто какая‑то невероятно легкая», — добавила Анна, отметив, что она искренне счастлива, что с ее матерью находится такой замечательный человек.

Как познакомились Юлия Пересильд и Михаил Милашин?

Личная жизнь Юлии Пересильд всегда вызывала большой интерес у публики. Однако после рождения двух дочерей — 17-летней Анны и 13-летней Марии — от женатого режиссера Алексея Учителя актриса решила больше не афишировать личную жизнь.

О том, что Юлия Пересильд вышла замуж общественность узнала практически случайно. В конце августа 2026 года звезда фильма «Вызов» появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. На вопрос журналистов, вышла ли Юлия замуж, та прямо заявила: «Да». При этом раскрывать имя своего супруга и подробности свадьбы артиста не стала.

Вскоре фанаты звезды выяснили, что мужем Пересильд стал кинооператор Михаил Милашин. Он на год старше актрисы: ему 43 года. Предположительно, знаменитости познакомились во время работы на съемочной площадке фильма «Красавица».

Известно, что до брака с Юлией Михаил был женат на внучке знаменитого актера Арчила Гомиашвили, известного по роли Остапа Бендера Анастасии Сантовац. Она также трудится кинопродюсером. В этом союзе появилось двое дочерей. Сейчас им восемь и пять лет.

Что Юлия Пересильд говорила о Михаиле Милашине?

Хотя Юлия Пересильд теперь и замужем, она по-прежнему остается верна своему принципу — не обсуждать с прессой личную жизнь. Поэтому о том, как именно развивались отношения актрисы и кинооператора, до сих пор ничего неизвестно.

Несмотря на нежелание афишировать личную жизнь, в ноябре 2026 года пара вышла в свет вместе, посетив церемонию вручения премии «ОК! Awards». Юлия и Михаил охотно позировали перед фотографами и все время держались за руки.

При этом отвечать на вопросы корреспондентов не стали. Когда же журналисты спросили, намерена ли артистка взять фамилию мужа, та лишь улыбнулась. Зато Юлия кратко рассказала об отношении Анны и Марии к ее браку.

«Замечательно», — процитировало издание Super.ru Пересильд.

С кем у Юлии Пересильд были романы до свадьбы с Михаилом Милашиным?

Самый обсуждаемый роман в жизни Юлии Пересильд начался на старте ее карьеры. После окончания театрального института актриса познакомилась с Алексеем Учителем, который был старше нее на 33 года. Вскоре между ними вспыхнули чувства, и завязался тайный роман. Эти отношения Пересильд скрывала более 15 лет. Даже после рождения двух дочерей Юлия не спешила называть имя отца девочек.

Официально свои отношения с Алексеем Учителем Пересильд подтвердила в 2019 году. Тогда артистка впервые подробно рассказал об их связи.

«Это история моей жизни, которая прошла в любви. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — говорила в одном из интервью Пересильд.

В 2020 году Юлия и Алексей расстались. Через два года после этого в СМИ стали обсуждать роман Пересильд с коллегой по цеху, актером Михаилом Тройником. Они познакомились на съемках фильма «Вызов». Этот роман продлился три года. В 2025-м знаменитости сообщили о разрыве. О причинах они умолчали, сказав лишь то, что им удалось остаться в нормальных человеческих отношениях.

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