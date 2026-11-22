ВС России поразили в Черном море судно с грузами двойного назначения для ВСУ
Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia
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Помимо сухогруза, удары пришлись на портовую инфраструктуру в Килии и электростанцию «Правобережная», которая питает украинские военные предприятия.
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему товары двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судно находилось в море северо-восточнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, морской транспорт был поражен беспилотными летательными аппаратами во время ночной атаки на объекты, используемые в интересах украинской армии.
Кроме того, российские силы атаковали портовую инфраструктуру в городе Килия Одесской области. Как уточнили в Минобороны, эти объекты задействованы в доставке военного имущества и других грузов для ВСУ.
Еще одной целью стала электростанция «Правобережная» напряжением 330 киловатт в Запорожье. По информации российского оборонного ведомства, она обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины
Ранее российские военные также нанесли удары БПЛА по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области и электроподстанции в городе Сарны Ровенской области. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.
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