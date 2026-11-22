Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Поединок за руку и сердце Ирины состоялся в Италии.

Заслуженный артист России Гоша Куценко увел свою жену Ирину Скриниченко у сына известного итальянского модельера. Об этом актер рассказал 5-tv.ru на вручении премии «ОК! Больше, чем звезды».

«Ирина — человек вкуса, она работала моделью в Италии. Кстати, у нее был молодой человек, сын известного модельера. И я ее увел у него», — сказал Куценко.

Ранее Куценко рассказал об одном из своих свиданий с тогда еще будущей женой. Это было 25 лет назад — на театральной постановке он свел знакомство с парнем и девушкой, страдавшими ДЦП (детским церебральным параличом — Прим. ред.). Он позвал Ирину на спектакль к своим особенным новым друзьям. По его словам, именно тогда Скриниченко по-настоящему влюбилась в него.

Гоша и Ирина пронесли свою любовь сквозь годы — вот уже 20 лет они вместе, у них две общих дочери. По мнению актера, сохранить взаимные чувства им помогает расстояние. Из-за плотного рабочего графика артист иногда подолгу не видится с женой и дочерьми.

И если детям необходимо постоянное внимание родителей, то взрослым, уверен Куценко, полезно время от времени отдыхать друг от друга. Ведь, как считает актер, даже самая сильная любовь может не выдержать повседневной рутины.



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