Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Звезда кино обожает наряжать елку.

Актриса Анна Чиповская призналась в любви к советским новогодним блюдам. Этим артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премии «ОК! Больше, чем звезды».

«Я — оливьешка, винегретик, селедочка под шубой, крабовый салатик. Вот это все — я», — сказала Анна Чиповская.

Актриса призналась, что к Новому году оформляет квартиру в советской эстетике. Обязательный атрибут ее елки — серебристый дождик. Однако, как отметила знаменитость, тяга к советскому стилю появилась у нее не сразу. По словам знаменитости, раньше она каждый раз наряжала елку по-новому.

«На тему елки у меня столько было вариаций. У меня была елка полностью в фиолетовых шарах. Я сама всегда делаю (украшаю елку. — Прим. Ред.). Также была елка только в старинных шарах в стиле „Щелкунчика“. <…> Эти эксперименты я очень люблю», — сказала Анна Чиповская.

Также актриса призналась, что не склонна верить в новогодние советы, но, несмотря на это, цвет всегда старается выбирать тот, который рекомендуют астрологи.

Ранее Анна Чиповская перестала скрывать отношения с новым возлюбленным. Звезда экрана пришла на гала-ужин Fashion Paper в сопровождении коллеги по цеху Никиты Бурячка. Пара не прятала своих чувств на людях.

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