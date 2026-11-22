Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Планка не может опуститься ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Страховая пенсия по старости может быть назначена на два года раньше общеустановленного возраста. Такое право дает длительный трудовой стаж либо потеря работы в предпенсионном возрасте. Об этом журналистам РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Общий порядок в 2026 году таков: мужчины становятся пенсионерами в 64 года, женщины — в 59 лет. В трудовой стаж входят официальная работа, периоды на больничном, срочная служба в армии и участие в спецоперации.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин — выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока. При этом закон устанавливает, что планка не может опуститься ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин», — уточнила Подольская.

Что касается безработных предпенсионеров, оставшихся без места из-за ликвидации организации или сокращения штата, мужчинам в такой ситуации требуется не менее 25 лет стажа, женщинам — 20. Решает служба занятости: если трудоустроить гражданина не удается, она может принять положительное решение. Это мера социальной защиты, а не поощрительная льгота — требования мягче, но само право жестко привязано к статусу безработного.

Пенсионных баллов в обоих случаях должно быть не менее 30. Тем, кто не сумел накопить их из-за невысокой официальной зарплаты, досрочная пенсия не положена.

В 2027 году страховую пенсию по старости на общих основаниях смогут оформить мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше при стаже не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентах.

Право на досрочную пенсию в 2027 году сохранится у работников вредных производств, многодетных матерей, граждан с длительным стажем, педагогов, медиков, творческих работников и жителей Крайнего Севера.

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