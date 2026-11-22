Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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После громкого судебного решения размер выплат на детей оказался под вопросом.

Но кто каких подарков ждет на Новый год. В Лондоне разворачивается один из самых дорогих разводов в истории. Наталья Потанина, ныне гражданка Великобритании, оценила свою «справедливую долю» состояния Владимира Потанина в 2 миллиарда 200 миллионов фунтов стерлингов — это примерно 237 миллиардов рублей. В крайнем случае готова согласиться на 600 миллионов фунтов — это 65 миллиардов рублей.

Ее адвокаты уверяют: она вынуждена сейчас жить «значительно ниже уровня жизни до расставания». Защита миллиардера апеллирует к тому, что Наталья уже получила после развода в России и ей готовы доплатить, но не 600 миллионов фунтов, а 25. Она отказывается. Мало.

С чем бы это сравнить понагляднее? Наталья требует, грубо говоря, годовой бюджет Крыма или Воронежской области. Кому что ближе. Но согласна на бюджет Хакасии. Хочу, говорит, Крым, но согласна на Хакасию. А ей говорят: позвольте, вы уже получили как Элиста, максимум можем «накинуть» Мичуринск, и хватит с вас. А она не согласна на Мичуринск.

Но от этого брака хоть дети уже взрослые, нет вопроса об алиментах.

А вот у другого «разведенного» — вратаря Матвея Сафонова — спор зашел именно о сумме на содержание маленькой дочки, которая осталась с бывшей женой. Спорят долго, и за пять лет добровольно и в качестве алиментов, а они у нас 25% от всех доходов, спортсмен выплатил уже под 70 миллионов рублей.

Сафонов посчитал, что это превышает реальные потребности его дочки-дошкольницы, и дошел аж до Конституционного суда. И суд, в этом главный поворот, согласился с его доводом: алименты нужны на содержание и воспитание ребенка, а не на безбедную жизнь «бывшей».

В деле фигурирует сумма в 300 тысяч рублей в месяц. Столько Сафонов готов платить в месяц. Суд счел эту сумму более чем достаточной. И вот как это объяснили: уже 200 тысяч рублей в месяц — сумма, после которой налоговая инспекция поднимает подоходную ставку с 13 до 15%, то есть это граница между средними и высокими доходами.

Раз Сафонов добровольно готов перечислять на пятилетнюю дочку больше среднего, может, это и вправду достаточно? Даже для жизни в Москве? Все посчитал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Соцсети кипят. Женский гнев зашкаливает. Под прицелом — мужчины с большими кошельками.

«Вот так богатые дяди подумали и решили, что если они ведут богатый, роскошный образ жизни, то их несовершеннолетние дети здесь абсолютно ни при чем», — поделился блогер.

«Человек с многомиллионными контрактами дошел до Конституционного суда России, чтобы снизить алименты на собственную дочь до 300 тысяч рублей», — возмущается другой блогер.

«Это постановление в корне коснется каждой женщины», — считает еще одна блогер.

Весь этот шум поднял вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Голкипер отбил, пожалуй, главный пенальти в жизни — в Конституционном суде. Бывшая жена требовала четверть от его космических гонораров. Судьи решили, что ребенку хватит и трехсот тысяч рублей в месяц.

«Поскольку судом было установлено, что твердая денежная сумма завышена в несколько раз и ребенку не нужно такое содержание в таком количестве денежных средств. Следовательно, мать получала необоснованное обогащение… Все денежные средства, которые уже были заплачены в отношении ребенка, возврату не подлежат», — пояснил адвокат Максим Блинов.

А это больше 60 миллионов рублей. Столько, судя по материалам дела, Матвей Сафонов уже выплатил по алиментам. В своем решении суд отошел от принятых еще в Советском Союзе норм. Да, папа ребенка зарабатывает неприлично много, но и многомиллионные контракты он получил уже после расставания с бывшей пассией, посчитали в суде.

«Этот прецедент будет использоваться в судебной практике в качестве лазейки… Конечно же, судебная практика расширится в связи с вынесением данного постановления», — считает юрист по семейным спорам Мария Фабрицкая.

Охота на больших высотах всегда считалась самым прибыльным видом спорта. Но после решения Конституционного суда, вероятно, правила игры поменяются. Теперь тем, кто привык жить за чужой счет, придется довольствоваться куда более скромным меню.

Но у всех свои аппетиты. Сколько вообще стоит вырастить ребенка в Москве, если ни в чем ему не отказывать? Мы собрали корзину золотого детства по московским ценам. Частный садик, няня, брендовые вещи, кружки и медицина.

— От 40 тысяч рублей. Если хорошо живем, не ограничиваем, скажем так, и до 300. Но это и няня хорошая, и кружки, — рассказала финансовый консультант Алена Никитина

— Но это прям люкс, я правильно понимаю?

— Можно, конечно, хорошо жить на эту сумму денег. Я считаю, все-таки перебор, да. Можно отложить даже на форс-мажор и обеспечить лечение.

Посчитать в теории легко. Но как на практике разделить один холодильник и одну машину на «детское» и «мамино»? Можно ли отделить траты на ребенка от трат на себя, когда вы живете под одной крышей?

«Мы делаем ремонт в квартире, это же общая площадь, где ребенок проживает. И, конечно, ремонт оправданный. Но если мама делает себе крутую спальню, элитную, с дорогой мебелью, то это сомнительная трата. Не для ребенка ли также машина — это средство передвижения, чтобы ребенка на кружки возить, до школы. Но если это машина люкс исключительно для одного из родителей, то, конечно, эта покупка нецелесообразная», — объяснил семейный психолог, директор Международного союза отцов Владимир Зуев-Грейсман.

Но у оппонентов железный аргумент. Если отец живет в замке, почему его ребенок после развода должен переезжать в обычную двушку?

«Мужчины, имейте совесть. Надо самим понимать, что алименты — это деньги на детей. Вы обиделись. Но это не имеет отношения к вашим детям: им нужно есть, пить, тепло одеваться по сезону», — заявила актриса Екатерина Волкова.

Впрочем, тем, кто уже потирает руки в надежде сэкономить, адвокаты советуют не спешить. Триста тысяч — это не автоматическая скидка для всех. Чтобы урезать выплаты, отцу придется идти в суд и с калькулятором доказывать, что его миллионы уходят мимо ребенка. А если к роскоши малыш привык еще в браке, сэкономить вообще не выйдет.

«Когда массово побегут родители снижать размер алиментов, а они массово побегут, потому что для них сейчас это постановление Конституционного суда — некий триггер, и все они говорят: „Ура, ура! Сейчас мы не будем платить многомиллионные алименты, заплатим 300 тысяч, живи как хочешь“. Они заблуждаются», — предупредила доктор юридических наук, адвокат Людмила Айвар.

Пока в судах ищут баланс, на брачном рынке переписывают бизнес-планы. Свахи не скрывают: для многих девушек брак с миллионером — это не про чувства, а про входной билет в красивую жизнь.

«Девушка пришла, там очень дорогую квартиру в центре Москвы снимает, одна. Но зачем ей одной, молодой девушке в 25 лет, квартира за 300 тысяч рублей?» — рассказала основатель международного брачного агентства, сваха Юлия Антоненко.

В интернете даже продают курсы о том, как правильно познакомиться со списком Forbes. И ребенок в такой схеме — лучшая страховка от бедности.

«Познакомившись с миллиардером из списка Forbes, девушка начала выстраивать отношения. Случайно так получилось, что забеременела. Да, он ее оставил… Но тем не менее содержание пожизненное он ей назначил порядка семи тысяч долларов в месяц», — рассказала блогер, автор онлайн-курсов Елена Филитович.

Правда, такие страсти кипят только там, где есть миллионы. В обычных судах с отцов пытаются выбить хоть что-то. В Петербурге многодетный папа задолжал детям четверть миллиона. Причина — он очень устал. Работать может два дня в неделю, а от обязательных работ отказался. Организму нужен отдых. Суд пошел навстречу!

«И назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — постановил судья.

Отдых за решеткой уставшему отцу сразу разонравился.

— Постановление суда понятно?

— Да. А исправительные работы никак уже, да?

— Судебное заседание закрыто.

Десять дней тишины помогут набраться сил перед оплатой долга. И это еще раз доказывает, что бывают две крайности. Одни нанимают лучших адвокатов, чтобы не платить лишние миллионы, а другие ложатся на диван, чтобы не платить вообще ничего. И в обоих случаях взрослые почему-то торгуются за счет тех, кто сам за себя заплатить еще не может.

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