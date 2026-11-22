«Бесконечный» круиз обернулся пленом: экипаж Odyssey не может вернуться домой
Экипаж лайнера Odyssey оказался в заточении после ареста судна у Сингапура
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/diebildwerft
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В «заложниках» остаются до 67 человек — моряки сравнивают происходящее с адом.
Более 60 членов экипажа круизного лайнера Odyssey, совершавшего «бесконечный» круиз, более трех недель остаются на борту арестованного у берегов Сингапура судна. Об инциденте пишет издание Business Insider.
После того, как пассажиров высадили, персонал по-прежнему находится на лайнере. Один из «заложников» сравнил условия жизни на корабле с «адом», а другой охарактеризовал случившееся как «настоящая пытка». Сейчас они просят только об одном — поскорее вернуться домой.
Агентство сообщает, что члены экипажа страдают из-за жары в каютах, вынуждены терпеть проблемы с интернетом. Персонал лайнера не знает, когда закончатся его страдания, так как эвакуацию все время откладывают, а сроки зависят от властей Сингапура.
Лайнер Odyssey совершал «бесконечный» круиз с возможностью жить на корабле без каких-либо временных ограничений. Всех пассажиров после запрета на эксплуатацию судна высадили еще в Камбодже, однако в «плену» находятся до 67 человек.
Ранее пассажиры и члены экипажа корабля Princess Cruises во время путешествия по Карибскому морю столкнулись с неизвестной желудочно-кишечной инфекцией. Ее подхватили свыше ста человек — люди жалуются на рвоту и диарею.
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