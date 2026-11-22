Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Владельцы умерших животных готовы платить огромные деньги за необычные драгоценности.

В Китае растет ниша выращенных в лаборатории бриллиантов из шерсти или праха домашних животных. Стоимость некоторых изделий доходит до 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов или более 1,2 миллиона рублей. — Прим. ред.) за карат. Об этом сообщают журналисты South China Morning Post (SCMP).

Жительница провинции Цзилинь Чэнь Син заказала в 2020 году кольцо из шерсти своего той-пуделя Баобао. Изделие из 18-каратного золота с бриллиантом весом 0,5 карата доставили в феврале 2021 года. После смерти собаки женщина носит кольцо ежедневно и признается, что чувствует любимца рядом. Для создания камня нужно не менее трех граммов шерсти: сырье очищают, измельчают, извлекают углерод и выращивают из него драгоценный камень под давлением и температурой.

Мемориальные бриллианты в Китае предлагают как минимум 20 брендов. Готовые изделия весом один карат стоят от десяти до 30 тысяч юаней. Швейцарский бренд Algordanza берет от 101 420 гонконгских долларов (13 тысяч долларов США) за карат. Соучредитель бренда ICEWALD Е Ман рассказал журналистам, что 80% клиентов — городские жительницы 25–35 лет, воспринимающие питомцев как членов семьи.

Рост отрасли вызвал вопросы о прозрачности. Специалисты отмечают: ни один метод оценки не подтвердит, что углерод в камне получен из останков животного. Видеодоказательства подлинности легко смонтировать, а без единых стандартов потребителям сложно доказать мошенничество.

Публика реагирует по-разному. Критики назвали тренд «налогом на IQ» — сленгом для товаров по завышенной цене. Многие пользователи сети при этом призывают к толерантности, ведь выбор каждого владельца домашнего животного заслуживает уважения.

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