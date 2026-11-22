Фото: 5-tv.ru

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Недоверие не возникает на пустом месте. Именно внимательность часто помогает увидеть то, что партнер пытается скрыть.

Раздражительность, скрытый пароль на телефоне и сокращение внимания к партнеру — это тревожные звоночки, которые могут сигнализировать об измене. Об этом психолог и сексолог Александра Миллер рассказала в интервью aif.ru. Однако слежку за партнером специалист назвала худшей стратегией.

Куда важнее запаха чужих духов, по ее словам, оказывается то, как меняется эмоциональный настрой человека. Он может стать замкнутым или вспыльчивым, а может, напротив, окружить вторую половинку нарочитой заботой — так дает о себе знать чувство вины.

Насторожить должна и повышенная осторожность с телефоном: новый незнакомый пароль, повернутый вниз экран, регулярные задержки на работе. Еще один сигнал — партнер стал уделять меньше времени: реже прикасается, не интересуется общими планами. В такой ситуации Миллер призвала не обличать избранника, а позаботиться о себе.

«Не превращайте свою жизнь в слежку. Ревность — это сигнальная лампочка на приборной панели. Она говорит: «Проверь масло». Она не говорит: «Скорее разбей приборную панель», — подчеркнула она.

Почувствовав холод, лучше не хвататься за телефон возлюбленного, а задать прямой вопрос о том, что происходит. Честный разговор порой страшнее потенциального разрыва из-за измены, но он дает шанс что-то исправить.

Об изменах в последние дни говорят особенно много — после скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга, покинувшего свой пост из-за внебрачных связей, переросших в угрозу национальной безопасности США.

В свою очередь ВЦИОМ приводит такие данные: большинство россиян считают изменой не только физическую близость, но и онлайн-флирт (49%), причем женщины в четыре раза чаще мужчин относят фривольные переписки к признакам неверности.

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