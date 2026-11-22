Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Будущий предстоятель уже в юности не соглашался поступаться своими убеждениями.

Трудно найти в российской культуре область, на формирование которой не повлияло бы православие.

Крещение Руси принесло нам письменность, монахи-летописцы сохранили историю страны, храмы определили облик городов, а иконы заложили основы русской живописи. Православие — особый способ познания мира, в центре которого покаяние и молитва, живое переживание таинства. Особым был и путь церкви в отношениях с властью. Католический Рим веками спорил со светскими правителями о первенстве, в протестантских странах церковь нередко оказывалась под государством. На Руси церковь и государство шли рядом. Это идеал, унаследованный от Византии, — симфония властей.

Человеку, который сегодня эту традицию олицетворяет, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось накануне 80 лет. Родился в Ленинграде в семье священников в первый послевоенный год. Дед и отец прошли через тюрьмы и лагеря, пострадали за веру. Но это не ожесточило Владимира, так его звали до принятия монашеского пострига под именем Кирилл. Он, как и другие мужчины его семьи, выбрал служение Церкви и Отечеству. О пути пастыря — в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Президент только вернулся из сложнейшей командировки — в Китай и Таджикистан. Но, несмотря на поздний вечер, — еще одна встреча.

Патриарху — 80. Каждому времени — свой пастырь. Зримый итог многолетнего служения — недавний Крестный ход. Сотни тысяч людей, объединенных верой.

«Мы вот собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость Свою над Родиной нашей», — сказал патриарх.

Верность убеждениям — с детства. Красное Село. Окраина Петербурга. Школа № 270. Раньше — номер 2. Эксклюзивно для «Известий» здесь показывают архивную ведомость!

«Это книга учета и записи свидетельств, похвальных грамот. В 1961 году Гундяев Владимир Михайлович получил свидетельство об окончании семилетней школы», — рассказала директор школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга Елена Журавлева.

Пятерки — литература, история, физика, химия. Когда все носили красные галстуки, он отстаивал свое право на крестик.

«Володя спросил: „А в церковь можно ходить в пионерском галстуке?“ Нет, конечно, пионеры в Бога не верят. Значит, не быть мне пионером», — рассказала директор школы Елена Журавлева.

И в школе, и после — всей своей жизнью показывал дорогу к храму. И лишь однажды — в пандемию — просил о другом. Сложнейшее решение.

«51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы… И, надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов», — обратился патриарх к верующим.

И так все годы служения: сложный выбор и личная ответственность. Президент России в интервью легендарному сербскому режиссеру Эмиру Кустурице рассказал о беседах с предстоятелем.

«Он очень интересный человек, всегда с ним интересно быть вместе, вести какую-то беседу, причем на любую тему. Он всегда рядом с людьми, так же как всегда была рядом со страной Русская православная церковь на протяжении всей ее истории», — поделился Владимир Путин.

Даже место под храмы выбирал сам.

«Здесь были еще остатки старых яблонь. Он посмотрел, посмотрел, говорит: „А ты знаешь, ведь для храма главное что? Чтобы верующие могли собраться и помолиться. Вот давай здесь строй храм“», — рассказал настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца в Ярцеве, благочинный церквей Ярцевского благочиннического округа Смоленской области протоиерей Василий Мовчанюк.

«Потрясающе теплый, естественный человек. Очень здравый человек, очень расположенный к тому, что он делает», — охарактеризовал патриарха президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Самый молодой ректор Духовной академии. Почти 20 лет — в «церковном МИДе». Воссоединение с Русской православной церковью за рубежом. А потом — то, чего не случалось тысячу лет.

Гавана. 2016-й. Встреча с папой Римским.

«Этот человек олицетворяет собой и веру, и историю, и Церковь, то единство особое, мы много говорим сейчас о единстве, то особое единство, которое являет собой Церковь. Мы знаем, что есть этот человек, и многое лежит на его плечах. Его ответственность. Он решит многое из того, что невозможно решить нам — обычным людям», — сказал митрополит Тихон.

119 стран. Молебен в Антарктиде. Но самым близким сердцу местом остается Васильевский остров в Петербурге — так говорит сам патриарх. На 13-й линии, в доме 68, прошло его детство. Мы нашли ту самую квартиру!

«Патриарх вспоминал, что вся семья, пять человек, жили в одной комнате, 19 квадратных метров, и не было практически никакой мебели и, конечно же, никаких украшений», — рассказал обозреватель Николай Иванов.

В этой семье вера значила все. И дед, и отец патриарха — священники.

«Были репрессированы в период жесточайших гонений на Церковь и являлись по-настоящему исповедниками», — рассказал студент Санкт-Петербургской духовной академии, магистр антропокурса, сотрудник академической пресс-службы Николай Артемов.

Отец патриарха в 50-е служил в Спасо-Преображенском соборе, где крестили Владимира Путина.

«Я ему говорю: „Знаете что, похоже, ваш отец меня крестил“», — рассказал Владимир Путин.

Каждому поколению — свои испытания. 2018 год. Религиозный раскол на Украине.

Киев добился автокефалии для Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей поддержал раскольников. Итог — 2000 захваченных православных храмов. Гонения на паству и священников. Каждый выбрал свою сторону.

И это та самая Украина, где еще несколько лет назад тепло встречали патриарха.

«Если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе. Переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной», — заявил Владимир Путин.

После раскола над храмами Киево-Печерской лавры почернели кресты. Из обители вынесли мощи святых. А любимый повар жены Зеленского прямо в лавре устроил кулинарное шоу.

— Как вот эти события патриарх пропускает через себя? — спросил корреспондент.

— Ну, вы очень точно сказали: они проходят через сердце, конечно. И это можно только догадываться, чего это стоит предстоятелю, — ответил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Это касается и специальной военной операции. Священники служат на передовой вместе с бойцами.

Они — на линии фронта. Только без оружия.

«Прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне Божьей правды», — сказал патриарх 6 марта 2022 года.

Но испытания — это еще и наша проверка на прочность.

«Задача как раз патриарха — собрать и дать надежду», — отметил режиссер, сценарист, профессор ВГИКа Владимир Хотиненко.

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