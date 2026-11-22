Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Российская звезда и ее поклонники под градусом не успели разгуляться.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, устроила спонтанный концерт в чайхане на китайском острове Хайнань, однако мероприятие остановили сотрудники полиции. Видео с провалившегося «шоу» распространилось в Telegram-каналах.

ртистка пела для российских туристов. В программе прозвучали ее собственная песня «Одиночество», композиции группы «Ленинград» и «Хоп хей, ла-ла-лей» Леонида Агутина. Некоторое время спустя на шум из заведения пожаловались местные жители и вызвали правоохранителей. Концерт завершили, а туристы разошлись по номерам.

Ночная вечеринка была спонтанной: Сланевская решила сделать сюрприз соотечественникам во время отпуска и взялась за микрофон, но соседи звездной щедрости не оценили. Прибывшие стражи порядка оперативно остановили импровизированное шоу и закрыли заведение.

Ранее Слава пожаловалась в соцсетях на хейт со стороны мужчин. Поводом стало видео с репетицией песни в гостиничном номере, где артистка предстала без макияжа в короткой облегающей сорочке. В комментариях пользователи писали оскорбительные замечания в ее адрес. Слава изучила страницы критиков и выяснила, что в подавляющем большинстве негатив исходил от мужчин.

Сначала исполнительница заявила, что не обижается, предположив, что такие слова пишут недолюбленные люди, и выразила надежду, что ее хейтеры искренне кого-то полюбят. Позднее она призналась, что негатив сильно ее задел, и попросила фолловеров не писать подобного ни ей, ни другим.

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