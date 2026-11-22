Фото, видео: Кадр из к\ф «Чёрный шёлк», реж.: Андрей Волгин, 2027г.; 5-tv.ru

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Создатели продолжения «Красного шелка» рассказали, как работали над историей о противостоянии разведок и что удивило их в коллегах из другой страны.

Весь мир охватило какое-то безумие. Тысячи людей прогуляли в пятницу работу, школу или университет. Потому что в четверг вечером вышла шестая часть игры GTA. Это аббревиатура, полное название что-то типа «великий автоугонщик». И, собственно, она о новых приключениях ловких преступников. Все ярко, сочно, но до конца непонятно, почему миллионы людей готовы с головой уходить в виртуальную вселенную и зависать там сутки напролет. Причем зачастую взрослые люди.

Первое объяснение, что приходит в голову, — вседозволенность. Заповеди «не убий, не укради, не навреди» тут нарушаются на каждом шагу.

То есть доступ к запретному без наказания. Герой даже погибнуть не может. И назвать игру аморальной неверно — там, внутри игры, своя мораль, которую участники принимают. Своя полиция, свои законы, свое наказание. И они ближе тех правил, что есть в реальном мире.

Есть интересный парадокс: GTA называют сатирой на современные США, но при этом создатели концепции игры — британцы. Может, в этом миксе секрет успеха? Игра высмеивает общество, о котором рассказывает, и сама при этом остается его частью.

Настоящий постмодерн. Проекты на стыке культур всегда особенно притягательны. Позволяют наполнить содержание разными эмоциями, как разными приправами.

Самой обсуждаемой кинокартиной недели стал «Черный шелк», презентацию которого провели на саммите АТЭС. Это продолжение первого совместного фильма России и Китая «Красный шелк», с тем же набором главных героев, но в других обстоятельствах. И тоже постмодерн, место действия — Шанхай, где пересеклись интересы многих держав. Все как в жизни, но по своим правилам, отметил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Смотрится, конечно, необычно. Президентское мероприятие в Шэньчжэне, а виды вокруг очень московские — на Воробьевы горы похоже. Так и задумано: МГУ-ППИ — совместный университет России и Китая, созданный, чтобы объединять. Тут даже на студентах лежит особая миссия.

«Все вы, дорогие друзья, вносите реальный, серьезный вклад в развитие дружественных, добрососедских российско-китайских отношений», — сказал Владимир Путин.

Здесь преподают на русском, китайском и английском языках. Выпускники получают сразу два диплома: МГУ и китайского образца. Вместе работают над научными программами в лабораториях. Российскому президенту подробно рассказали о результатах. А потом попросили расписаться на память.

Теперь все это можно увидеть здесь же — на выставке в честь 10-летия института.

Результаты научных экспериментов, сделанных в местных лабораториях. Подробный макет университета, но главный экспонат выставки расположен прямо около входа. Это автограф российского президента. И его пожелание — успехов!

Успехи будут. Если развиваться вместе. Россия и Китай последовательно наводят мосты именно в гуманитарной сфере. И большое политическое событие в Шэньчжэне стало еще одним поводом эти связи укрепить.

Саммит в Шэньчжэне — одно из главных мировых событий. Именно здесь происходят самые важные переговоры и принимают ключевые решения.

Они готовились к этому, кажется, несколько последних лет. Огромный, 18-миллионный город будто замер, чтобы сделать работу саммита удобнее. Например, на улицах воцарилась тишина.

Одно из самых необычных ограничений, связанных с безопасностью, во время саммита АТЭС — полный запрет на звуковые сигналы на дороге. Вот послушайте: оживленный перекресток, оживленное движение, и практически в полной тишине все происходит. Для человека из Москвы очень непривычные ощущения.

А в местах проведения саммита безопасность была и вовсе исключительной.

Около отеля, где живет российский президент, да и вообще на всех точках, где проводится саммит АТЭС, есть меры безопасности, которые сразу не заметны. Вот, например, пломбы на водосточных решетках. Знак того, что все проверено, открывать нельзя.

Здесь в эти дни — только важнейшие события. Гуманитарные связи укрепляли, например, в самом высоком небоскребе Шэньчжэня. На Медиа-саммите АТЭС. В рамках него прошла презентация нового российско-китайского фильма.

«Наши китайские партнеры предложили заранее начать продвижение „Черного шелка“ в Китае и приурочить это именно к визиту президента Владимира Владимировича Путина в Китай и к форуму, к саммиту АТЭС. И поэтому вот такое уникальное событие, по словам представителя Госкино Китая, никогда они не делали ничего подобного ни для какого иностранного фильма на полях медиасаммита АТЭС», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«Черный шелк» — пример того, как Россия и Китай могут сотрудничать в одной из самых сложных отраслей. Кинопроизводство состоит из множества нюансов. А тут сразу — большая интернациональная команда, две страны. В Китае приходилось учитывать местный подход.

«Вот еще одна особенность работы с китайскими актерами, особенно с актерами массовки. В любое свободное время они ложатся спать. Но через несколько минут встанут и начнут сниматься снова!» — поделился Виктор Синеок.

Детективный экшн «Черный шелк» — яркий, захватывающий, в том числе из-за огромного количества сложных трюков. Исполнительница одной из главных ролей — Чжэн Ханьи — признается: перевоплощаться было тяжело.

«Я не хотела бить человека. Это сложно, реально сложно. Это не Ханьи, настоящая Ханьи вот такая: очень нежная, очень скромная. На площадке все уже отлично было», — рассказала актриса Чжэн Ханьи.

КМС по кикбоксингу Глебу Калюжному съемки дались, наоборот, легко.

«Все очень круто, я очень люблю все, что связано с трюками. Всегда делаю сам. Это намного органичнее, намного приятней воспринимается», — поделился актер Глеб Калюжный.

Охота за тайным грузом. Противостояние разведок разных стран. Вымышленные остросюжетные линии и невероятные реальные исторические факты. Близкие и нам, и китайцам.

«Мы хотим показать уникальность каждого из нас, каждого из наших народов и нашей культуры, уникальность, но и общность. Вот это, может, высокие слова, но это правда», — сказал генеральный продюсер фильма «Черный шелк» Вадим Быркин.

Это тот самый элемент гуманитарного сотрудничества между странами, который понятен каждому. Важность его подчеркнул и российский президент, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

«Вы упомянули про „Красный шелк“ и сейчас вот „Черный шелк“ выходит. Это очень сильно сближает людей, повышает уровень доверия между государствами», — заявил Владимир Путин.

И именно доверие — фундамент, на котором потом строятся и экономические связи, и политическое взаимодействие. Россия и Китай его заложили давно и укрепляют последовательно.

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