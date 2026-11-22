Французские военные уже находятся на Украине а Европа обсуждает следующий шаг

Фото, видео: Reuters/Etat-major des armees/France; 5-tv.ru

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Пока Париж признает присутствие своих военных на Украине, европейские лидеры обсуждают контингент, базы и НАТО — на фоне споров с США и протестов у себя дома.

На неделе французские СМИ заявили о сенсации: на Украине обнаружили кадровых французских военных. Сколько их и где именно они находятся — без подробностей.

Парижу пришлось официально признать: французские военнослужащие действительно находятся на Украине, но, по версии властей, лишь с лета этого года. Они обучают украинских солдат и технических специалистов, а также участвуют в обслуживании французского вооружения — истребителей «Мираж» и гаубиц «Цезарь».

Фактически присутствие специалистов трудно назвать неожиданностью: если на Украине используется французская техника, ее необходимо обслуживать. Вопрос заключался в том, как оформлялось присутствие военнослужащих.

По имеющимся данным, официально французские солдаты находились в командировке в Польше, хотя фактически работали на территории Украины.

«Речь не идет о военном вмешательстве. Это учебные мероприятия и обслуживание техники», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Мы направляем небольшое количество французских солдат на Украину время от времени», — сказала министр обороны Франции Катрин Вотрен.

Министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо подчеркнула, что эти миссии и мероприятия проводятся на значительном удалении от линии фронта.

Тем временем идет информационная разминка перед «большой игрой» «коалиции желающих». Даже принц Гарри заявил о готовности защищать Великобританию от России.

В эти дни на польском полигоне Нова-Демба проходят крупные учения, в которых участвуют почти пять тысяч военнослужащих из Франции, Великобритании, Польши и стран Прибалтики. Они отрабатывают сценарии возможной переброски сил.

В ночь на 20 ноября, во время удара по украинским объектам, две ракеты и беспилотник упали на польской территории примерно в 30 километрах от полигона. Варшава заявила о «намеренной атаке», однако президент США Дональд Трамп назвал произошедшее случайностью. Минобороны России не сообщало, что российские ракеты или беспилотники на этой неделе залетали на территорию Польши.

Еще один инцидент произошел в Балтийском море. В нейтральных водах, примерно в трех морских милях от российской границы, два беспилотника атаковали сухогруз, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининградскую область.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что судно планирует продолжить движение по маршруту. Финские пограничники, в свою очередь, заявили, что после атаки сухогруз дрейфом вошел из международных вод в территориальные воды Финляндии.

На этом фоне «коалиция желающих» продолжает обсуждать возможное вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранного военного контингента — шаги, которые Россия неоднократно называла неприемлемыми.

В Берлине собрались почти полсотни делегаций — представители Евросоюза, НАТО и «коалиции желающих».

«Ответная реакция, попытка заявить: „Мы здесь“. И, по сути, сейчас Европа мало что может сделать, кроме как собраться и напомнить о своем существовании», — отметил политический аналитик Жорди Гаррига.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин обратил внимание, что берлинский саммит воспринимается как своеобразный ответ на переговоры в Шэньчжэне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц вручил участникам встречи фрагменты Берлинской стены и заявил, что мирное урегулирование невозможно без участия Украины и Европы.

«Успех переговоров возможен только при участии Украины и Европы. „Ялтинский формат“ мира не принесет», — сказал Мерц.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал Соединенные Штаты, Китай и Европейский союз тремя крупнейшими мировыми державами. Ведущая сразу напомнила ему, что ЕС на встречу в Китае не пригласили.

Американскую сторону в Берлине представляли посредники. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась участвовать в многостороннем формате с привлечением европейских партнеров.

Переговорную группу сформировали Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия. Россия предложила европейским представителям сначала изложить свою позицию в Москве, однако Мерц выступил за встречи на нейтральной территории.

В качестве отправной точки обсуждается нынешняя линия соприкосновения. В берлинском документе также упоминаются возможное поэтапное снятие санкций, энергетическое и морское перемирие.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что одним из первых шагов могло бы стать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и возобновление движения зерна через Черное море.

Однако главным предметом споров остаются гарантии безопасности Украины после завершения конфликта.

Кушнер говорил о модели, напоминающей пятую статью НАТО, но подчеркнул, что она должна соответствовать интересам США.

Владимир Зеленский заявил, что понимает подобные гарантии как присутствие иностранных сил на украинской территории и допустил размещение американских военных баз.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь поднял вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, заявив, что членство страны в альянсе отвечало бы интересам долгосрочной безопасности Европы.

При этом внутри самого западного блока сохраняются разногласия. Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби поставил под сомнение эффективность ударов Украины вглубь территории России.

«Такие удары не способствовали приближению окончания войны и не помогают сдерживать продвижение российских войск на линии фронта», — заявил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус эту оценку не поддержал.

На очередном заседании в формате «Рамштайн» союзники Украины вновь обсуждали поставки вооружений. При этом европейским властям становится все сложнее объяснять своим избирателям растущие расходы на военную поддержку Киева.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг признал, что Европа сталкивается с ростом стоимости жизни и сложной экономической ситуацией, но призвал сопоставлять затраты на помощь Украине с возможными последствиями ее поражения.

На этом фоне в европейских странах продолжаются социальные протесты. В Берлине молодежь выступает против обязательного призыва и требует увеличить финансирование школ. В Милане, Риме и Генуе проходят акции против роста военных расходов и дороговизны.

Именно внутреннее давление может стать одним из главных испытаний для «коалиции желающих»: одно дело — обещать поддержку на международных саммитах, и совсем другое — отвечать за эти решения перед собственными избирателями.

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