Фото, видео: www.globallookpress.com/Elisa Schu; 5-tv.ru

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Пока Брюссель наращивает военные расходы и добивается участия в переговорах по Украине, Москва предлагает европейцам приехать и обозначить свою позицию.

Первый в истории саммит Большой тройки — это открытая декларация сложившегося в мире баланса сил. Событие, имеющее все шансы стать новой точкой отсчета глобальной истории.

Конечно, такое событие не могли пропустить ни украинцы, ни их европейские спонсоры, которых не позвали. И они гадили издалека.

Самой крупной провокацией стал удар по Крымскому мосту, точнее, даже три удара — два накануне и один непосредственно во время саммита. В результате им удалось мост повредить. По автомобильной части движение сейчас невозможно, по железнодорожной поезда сначала запустили по одной колее, и вот сегодня по второй тоже.

PR-эффект был, конечно, все СМИ об этом написали. Спору нет. Но какой практический смысл? Переправа использовалась исключительно для гражданских нужд. Военная техника туда даже не проедет из-за пунктов досмотра на въезде. То есть на ходе СВО это никак не отразится. Пытались отрезать Крым от России? Но это нелепо.

Есть же сухопутный коридор — трасса «Новороссия». Да, туда залетают украинские дроны, но, во-первых, их и сейчас сбивают, во-вторых, понятно, что сейчас на трассу стянут дополнительное ПВО. Какие еще цели могли быть? Посеять панику? Но, мне кажется, крымчан и севастопольцев особенно не запугать.

Мост уже дважды становился объектом террористических атак, один раз его уже восстанавливали после подрыва. Я напомню, что переправу открыли только в 2018 году. А до этого четыре года, после Крымской весны, полуостров был в блокаде со стороны Украины. И сухопутного коридора вдоль Азовского моря еще и в помине не было. Но даже тогда, даже в разгар курортного сезона, когда население Крыма удваивается, были и продукты, и топливо, все было. И сейчас все будет.

Как ни странно, удар по Крымскому мосту сильнее ухудшает положение самой Украины. Ведь понятно, что Москва отреагирует, и отреагирует жестко. Все просьбы Киева о воздушном, морском или энергетическом перемирии теперь точно бесполезны. Президент об этом четко заявил:

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем-то, что сделал киевский режим в отношении моста. А мост мы, конечно, восстановим. Вопрос в ответных действиях. Они будут», — заявил Владимир Путин.

Это комментарий с пресс-конференции уже после саммита. Российский президент около часа отвечал на вопросы.

Встречу в Шэньчжэне сравнивали чаще всего с Ялтинской конференцией 1945 года. Сходство действительно есть, например, в том, что за столом такие разные державы, но от которых зависит многое на этой планете, и они пытаются договориться об общих правилах.

Однако в 1945-м был общий враг, и исход войны с этим врагом, в общем-то, был ясен. Страны-победительницы определяли грани своей ответственности за послевоенный мир. Сегодня общего врага нет. Никто никого вот так очевидно не победил, и правила приходится писать на ходу, предполагая, чем закончатся главные геополитические споры. Если уж сравнивать, то, может, с Тегераном сорок третьего: когда в разгар острого кризиса нужно было как можно быстрее найти общий язык.

Впрочем, вряд ли Америке сегодня понравятся любые «иранские» мотивы в сравнениях. Кроме того, исторические параллели в любом случае искажают реальность, чего хотелось бы избежать.

«В Ялте никто не делил мир. Хочу это подчеркнуть и хочу, чтобы всем было понятно. В Ялте не было раздела мира на зоны влияния, Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда? Продолжать войну, что ли? В Ялте зафиксировали реалии, и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями», — отметил Владимир Путин.

«Реалии» и «Украина» — эти два слова звучали чаще других. Можно, конечно, возразить, что об Украине Владимир Путин говорил потому, что его о ней спрашивали, но ведь спрашивают о том, что важно или хотя бы интересно.

Кстати, президент Финляндии уверяет, что и в декларации по итогам встречи Путина, Трампа и Си должен был быть пункт про Украину, но его убрали, не согласовав формулировку. Так и хочется спросить: откуда ж ты знаешь, тебя ж там не было?

Но для нас сегодня любой разговор о глобальной геополитике рано или поздно упирается в линию фронта СВО. Как любая зона боевых действий, она окутана, что называется, «туманом войны», за которым трудно различимы реальные очертания.

То, что во время атаки на Крымский мост в Черном море кружил британский разведывательный самолет, а вскоре в Лондоне привечали бывшего главкома ВСУ Сырского, недвусмысленно указывает, кто в этой «пелене» особенно заинтересован.

Но рано или поздно любой туман рассеивается, и что мы увидим, какие реалии сегодня? Знает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Неизбежная стадия украинского конфликта наконец наступила. Время отказа от иллюзий и принятия действительности. Перед Киевом и его покровителями в Европе встает простой выбор: война или мир?

«Хотят ли они мирными средствами достичь договоренностей по прекращению боевых действий, по прекращению войны, или нет? Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет», — заявил Владимир Путин.

Отель «Конрад», резиденция российской делегации в Шэньчжэне. Журналисты, вплотную обступив телевизор, следят за ходом трехстороннего саммита. Некоторые занимают позиции в проходе, чтобы первыми сорваться в зал, где будут расставлены ключевые акценты.

О важности этой пресс-конференции говорят и количество, и состав журналистов. Здесь целый ряд зарубежных СМИ, в том числе из стран Запада. Каждое заявление Владимира Путина будут внимательно анализировать во всем мире.

Целый час ответов на вопросы. Глобальная безопасность, отношения сверхдержав, диалог с США. Но прежде всего — четкая и жесткая фиксация реалий украинского конфликта и тупика, в который себя загнал киевский режим.

«Сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы. А сохранить власть, если подтасовывать все грубо, наверное, можно сохранить. Но так проблематично, что сегодняшний режим сохранит свою власть, а значит, и сохранит источники доходов, получаемые ими от войны», — заявил Владимир Путин.

Продолжение конфликта — вопрос выживания и денег. Но брюссельская бюрократия этого не замечает. Спонсируя войну, пытаются при этом выторговать себе место за столом переговоров.

«Американская сторона настойчиво просит нас согласиться с участием европейцев в этих переговорах, но мы же слышим каждый день, что транслируют нам европейские лидеры: „Война, война, надо готовиться к тридцатому году“. Мы не собираемся ни на кого нападать. Что готовиться к тридцатому году?» — заявил Владимир Путин.

Ускоренными темпами Европа окрашивает экономику в цвета хаки. К 2030 году планируют мобилизовать 800 миллиардов евро на оборонные расходы. По всему континенту запускают новые военные заводы. В ноябре в Баварии открыта линия по производству 155-миллиметровых снарядов, месяцем ранее в Британии начал работать завод крупнокалиберных орудий.

Планы военного освоения Украины тоже никуда не делись.

«Мы постоянно повторяем одно и то же — что для нас неприемлемым является введение любых войск на территорию Украины. Что мы слышим от европейцев? Мы хотим прекращения войны, но после этого мы сразу введем войска. Ну что же это такое? Значит, они что нам говорят? Что мы не допустим мира на Украине, вот чего они нам говорят», — заявил Владимир Путин.

Отсюда — поддержка ударов Киева по гражданским объектам в России. Так было с атаками по энергетике. Теперь же налеты дронов на Крымский мост вызвали в Старом Свете новый приступ истерического экстаза.

«Мы только что увидели еще один пример украинской изобретательности и абсолютной решимости Украины защищать себя от российской агрессии. И мы поддерживаем Украину в этом», — заявил Уэс Стритинг, министр обороны Великобритании.

«Я думаю, важно, чтобы Украина защищала себя. А это также означает нанесение ударов по логистическим узлам», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Хотя уже всем очевидно: никаких результатов, кроме дальнейшей эскалации, террористическая кампания Киева не принесла.

— Президенту доложили об атаке на мост, как он отреагировал?

— Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего, — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реалии такими пиар-акциями не изменить — в зоне спецоперации российские войска продолжают наступать. Европейцам пора примириться с этим фактом и начать прозрачный диалог. Москва готова выслушать их позицию — и даже лицом к лицу. Путин делает важное заявление.

«Известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы тоже странное было бы дело, да? Мы не против. Но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому по дипломатическим каналам мы предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», — заявил Владимир Путин.

Для Европы это очередная возможность наконец выбрать прагматичный подход. Тот, что давно приняла Россия. Наша страна еще больше года назад в диалоге с администрацией Трампа согласилась на компромисс.

«Мы ничем жертвовать не собираемся, мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, что они вполне возможны. Возвращаться к каким-то ситуациям, которые были в начале девяностых годов, видимо, бессмысленно, так же как и бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся, — имею в виду в том числе и вопросы территориального характера. Все должны исходить из реалий», — заявил Владимир Путин.

Реалии отрицать с каждым днем все труднее. Украинский конфликт сведен к дихотомии — война или мир? Переговоры или эскалация? Россия свой выбор сделала. Настал черед наших противников.

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