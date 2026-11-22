Фото: Frank Augstein/АР/ТАСС

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Соответствующее соглашение уже подписали министры обороны обеих стран.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и глава военного ведомства Великобритании Уэс Стритинг подписали соглашение о совместном производстве беспилотников средней и большой дальности на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщили в украинском Минобороны.

По данным министерства, речь идет о дронах, которые уже показали свою эффективность на поле боя. Производство будет финансироваться Лондоном, готовая продукция поступит в распоряжение ВСУ. Хмара заявил, что сотрудничество позволит объединить украинские оборонные разработки и опыт боевых действий с производственными мощностями Великобритании — это ускорит масштабирование проверенных систем.

Стороны также обсудили ускорение поставок ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) из британских запасов. Эти ракеты, как отметили в Киеве, важны для противодействия реактивным дронам‑камикадзе типа Shahed.

Несколькими днями ранее стало известно, что Лондон передаст Украине более тысячи ударных беспилотников дальностью свыше тысячи километров. Об этом сообщил премьер‑министр Великобритании Энди Бернэм в Берлине на встрече «коалиции желающих». Поставки вошли в новый пакет военной помощи на 260 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно заявлению британского правительства, дроны способны нести тяжелые боеголовки и поражать цели вглубь территории противника, включая военные производственные объекты. Помимо ударных беспилотников, Лондон построит и передаст Украине морские, логистические и разведывательные дроны. Отмечается, что более 80% средств пакета будет потрачено внутри Соединенного Королевства.

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