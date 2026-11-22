Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Известность он получил благодаря детским книгам и мультфильмам, хотя работал и в большом кино.

В возрасте 88 лет скончался писатель и сценарист, автор сказок о приключениях Хомы и Суслика Альберт Иванов. Об этом сообщили журналисты издания KP.RU.

От сценариста к сказочнику

Иванов родился в 1938 году в подмосковном поселке Ожерелье (ныне микрорайон Каширы. — Прим. ред.). Его родители были учителями. Детство и юность прошли в Воронеже, если не считать двух лет в ГДР, куда перевели отца. В Воронеже он окончил филологический факультет, затем — сценарный во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Некоторое время Иванов работал редактором на «Мосфильме» и параллельно писал. В кино он проявился как автор сценариев: «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!», «Три дня в Москве», «Поговорим, брат…». Со временем автора все сильнее увлекала детская литература.

Хома и Суслик

Главных героев своей жизни Альберт Иванов придумал еще в 1975 году. Хома и Суслик ссорились, мирились, попадали в нелепые истории и всегда находили выход. По его сказкам сняты советские мультфильмы «Приключения Хомы», «Страшная история», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох», «Клетка». А работа режиссеров Татарского и Ковалева «Крылья, ноги и хвосты» про грифа, учившего страуса летать, стала культовой.

Писатель вспоминал, что выбрать героя оказалось непросто: все симпатичные звери были заняты — медвежата, зайчата, волчата. Тогда он вспомнил о хомяках с их пузатыми щеками.

Скандал с коноплей

Печатать Иванова поначалу не спешили — издатели выискивали в текстах политические ноты. В 2016 году разразился скандал из-за сказки «Как Суслик одурманился», в ней главный герой увлекся коноплей. Сначала жалобы, потом суд и вердикт — пропаганда. Книгу «Крылья, ноги и хвосты» изъяли из продажи. Иванов недоумевал, ведь его произведение боролось со злом, а не рекламировало его.

Несмотря на этот эпизод, книги писателя в основном вызывали благодарность. Сказки про Хому и Суслика и сегодня стоят на полках книжных магазинов.

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