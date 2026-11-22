Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актриса до сих пор не увидела младшего внука из-за семейной ссоры.

Заслуженная артистка России Екатерина Волкова все еще не познакомилась с младшим внуком, который появился на свет три недели назад. Об этом она рассказала в эфире НТВ. Старшая дочь актрисы Валерия родила четвертого ребенка, но укоренившийся конфликт мешает родственникам свободно общаться. Волкова во всем винит своего зятя Георгия Анастасовски.

«Мне хотелось бы в гости к ней приехать наконец. Без приглашения я не приеду», — заявила она.

О рождении внука звезда сообщила недавно на церемонии «Событие года», не раскрыв ни пол малыша, ни имя. Однако уже на следующий день стало известно: у Валерии родился мальчик, которого назвали Федором.

У 33-летней дочери Екатерины Волковой также есть сыновья Тимофей (2022) и Матвей (2024) и дочь Василиса (2025). Теперь в большой семье появился и крошка Федя, но даже ради него актриса не намерена мириться с зятем.

«Его я послала на три веселых буквы. Он приехал за рулем моей машины, и мне звонит: „Ты че там телешься?“ Когда он не хочет ничего делать и не хочет участвовать, кроме деторождения, у меня возникает вопрос», — рассказала она.

В прошлом Волкова отмечала, что новость о первой беременности Валерии сдула ее избранника Георгия словно ветром. На тот момент он был еще женат. Мать и дочь решили сами растить ребенка. По словам артистки, как только она подарила Валерии квартиру, мужчина вернулся и тут же принялся очерчивать жесткие границы. С тех пор взаимные обиды растут как снежный ком. Актриса даже задумывалась об определении порядка общения со внуками через суд.

Всего у Волковой трое детей. Старшая дочь родилась в первом браке, а еще двое — сын Богдан и дочь Александра — от писателя Эдуарда Лимонова. 20-летний Богдан учится в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), 18-летняя Александра окончила школу, но пока не поступила в вуз — девушка взяла год паузы, чтобы походить на курсы и разобраться, чем она хочет заниматься.

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