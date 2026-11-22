Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Премьер-министр решил, что начало работ запланировано на 22 ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неверную дату старта проекта «Маршрут Трампа для мира и процветания» (TRIPP). О допущенной ошибке глава правительства республики сообщил в своем Telegram-канале.

Во время открытой дискуссии на конференции Digitec 2026 21 ноября он заявил, что запуск инициативы состоится в воскресенье. Однако Пашинян исправил неточность на следующий день. В своем посте премьер заявил, что просто перепутал сроки, и указал правильную дату.

«Оказывается, завтра воскресенье. Официальный старт проекту TRIPP будет дан в понедельник», — добавил руководитель правительства Армении.

Проект «Маршрут Трампа для мира и процветания» предполагает создание транспортного коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной областью. Дорога пройдет через Армению вдоль границы с Ираном.

Инициатива возникла после трехсторонних переговоров президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в августе 2025 года. По итогам той встречи стороны подписали декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном, а также предусматривает строительство этого коридора.

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