Радио Судного дня может повторять слова, потому что это не открывает сути команд

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За окутанными конспирологическими тайнами странными репликами стоит механика, знакомая специалистам по шифрованию.

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) может многократно выпускать в эфир одни и те же слова, потому что сам повтор не выдает смысла зашифрованных сообщений — команду определяют меняющиеся цифровые группы. Об этом журналистам РИА Новости рассказал исследователь радиомониторинга, который круглосуточно транслирует станцию.

По его словам, УВБ-76 входит в систему служебной связи, поэтому в период проведения учений в течение дня может передать большое количество сообщений: так дикторы нарабатывают навык передавать и принимать шифр между несколькими передатчиками.

Эксперт уточнил, что некоторые сигналы повторяются нескоро, могут пройти месяцы или почти год. Все потому, что их используют для передачи шифров. Текст один и тот же, так как это просто оболочка, а цифровые группы до и после него меняются. Иначе было бы легко отследить закономерности и раскрыть содержание сообщений. Цифры-префиксы указывают на конкретную строку в одноразовом кодовом блокноте на текущий период.

«Первые цифры в сообщении, например „28 138“, — это не просто дата или номер сообщения, а индекс ключа: „открой страницу 28, строку 138“. Само слово „НАЙДОМ“ нейтрально, но на странице „28“ в 2018 году оно могло соответствовать команде „Учебная тревога“, а с новым префиксом, например „890“, в 2026 году означать проверку канала связи номер 3», — сказал он.

По словам специалиста, в системах управления применяют шифрование на основе кодовых блокнотов или переговорных таблиц, поэтому смена префикса означает смену ключа, и одно и то же слово может обозначать совсем другую команду.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работающая с 1976 года. Ее частота вещания — 4625 кГц, назначение неизвестно. В эфире почти всегда звучит своеобразный монотонный сигнал, из-за которого станцию называют «Жужжалкой». Редкие голосовые сообщения окутали ее флером загадочности — отсюда и негласное имя «Радиостанция Судного дня».

Некоторые конспирологи считают, что она входит в систему управления ответным ядерным ударом «Периметр», известную на Западе как «Мертвая рука». Официального подтверждения этой версии нет.

В середине ноября УВБ-76 в очередной раз заговорила, передала два голосовых сообщения. Первое объявление прозвучало в 15:33 по московскому времени — слово «зимостойкий». Спустя чуть больше часа, в 17:11, станция передала второе сообщение — «скопопаб».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.