Фото: www.globallookpress.com/A. Hartl

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После фотосессии шикарный улов отправился обратно в воду.

В Москве-реке выловили сома весом 26,93 килограмма. Добыча досталась участнику соревнований местного рыболовного клуба неподалеку от Южного речного вокзала. Процесс ловли сняли на видео, а после взвешивания рыбак сфотографировался с рыбой и отпустил ее — того требовали правила турнира и забота о сохранении популяции.

Сома поймали на локальном турнире по ловле спиннингом с берега сообщества Moscow Fishing Club. Соревнования назывались «Щучий поцелуй 6». Эффектные кадры в социальных сетях с рыбой, которую мужчины едва удерживали в руках, ознаменовали закрытие сезона.

Это не первый сом-гигант, попавшийся в Москве-реке. В мае 2026 года рыбаки уже вылавливали сома весом около 25 килограммов — нынешний улов побил весенний рекорд.

В 2024 году на чемпионате по рыбной ловле на Кубок «Московских сезонов» в парке Капотня Беслан Вороков за три тура набрал более 24 килограммов. Правда, тогда в основном ловились плотва, окуни и лещи — учитывался общий вес добычи. После взвешивания рыбу традиционно выпускали обратно.

Еще один примечательный случай произошел в 2015 году: в районе Рублево поймали сома длиной два метра и 21 сантиметр и весом 60 килограммов. Вылов официально зарегистрировало Московско-Окское территориальное управление.

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