Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Происшествие случилось в деревне Большие Брусяны.

Десятилетнего мальчика похитили вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны Свердловской области. Ребенка удерживали в заброшенном доме на улице Ленина, но его удалось освободить.

Мужчина увел мальчика и запер его внутри здания. В ходе операции ребенка спасли, а похитителя ликвидировали.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

«В результате проведенных мероприятий злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен, угроз жизни и здоровью ребенка не имеется», — говорится в сообщении ведомства в соцсети.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.

На месте работают следователи и криминалисты. Они осматривают территорию, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о подобном инциденте, который произошел в Башкирии. Тогда сотрудники полиции освободили студентку 18-ти лет, похищенную собственной матерью и ее знакомым. Женщина предположительно рассчитывала получить деньги, которые ее дочь получила после смерти отца.

По информации ведомства, мать со знакомым подстерегли девушку в городском парке, под угрозой насилия усадили в машину и увезли в село Федоровского района, где заперли в частном доме.

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