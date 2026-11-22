Минтранс предложил три новых знака для владельцев велосипедов и электросамокатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Поправки запретят эксплуатацию питбайков и незарегистрированных устройств.

Три новых дорожных знака, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности, могут появиться в России. Проект изменений в правилах дорожного движения разработали в Министерстве транспорта РФ.

Презентацию с поправками на сессии «Транспортной недели» представил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Николай Чередниченко. В правила хотят добавить знаки «Зона запрета движения СИМ», «Велопроезд» и «Велопешеходный переход».

Два последних знака разрешат самокатчикам пересекать проезжую часть без необходимости спешиваться. Новые правила допускают к управлению средствами только лиц старше 16 лет, но запрещают перевозку пассажиров и нахождение в состоянии опьянения.

Кроме того, владельцев СИМ обяжут останавливаться по требованию полицейских и соблюдать законодательство при авариях и других дорожно-транспортных происшествиях.

В министерстве добавили, что изменения запретят эксплуатацию питбайков и других средств, не предназначенных для участия в дорожном движении, а также незарегистрированной техники.

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