Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Заслуженный артист России удивился, что многие буквально воспринимают все, что он делает.

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал про «экзамен», который устраивает ему глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Информацией он поделился в интервью 5-tv.ru в преддверии юбилейного концерта в Кремле «35 / Лучшее».

«Многие думают, что, наверное, я как-то, только одними цветками питаюсь и сплю в костюме, просыпаюсь, сразу начинаю петь песню „Я русский“ по пробуждению. И когда засыпаю, даже галстук не снимаю, тоже песню „Я русский“ три раза обязательно. И опять ложусь спать, да», — рассказал артист.

Журналист 5-tv.ru иронично предположил, что за соблюдением таких «ритуалов» пристально следит супруга Дронова, Екатерина Мизулина.

«Точно. Сразу, и сразу записывает, да, на всякий случай. Сегодня не дотянул. Посмотрим, что будет завтра. Дадим ему еще один шанс. Именно так. Ну конечно, это же смешно, а многие люди буквально воспринимают все то, что я делаю», — пошутил SHAMAN.

В этом же интервью SHAMAN рассказал журналисту 5-tv.ru о своих планах раскрыть зрителям свою человеческую сторону, объяснил скандальный кадр у лунки на Байкале, и прокомментировал резкое обращение к народному артисту России Филиппу Киркорову.

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