ВС РФ вывели из строя подстанцию мощностью 110 кВ в Виннице

Фото: Reuters/State Emergency Service of Ukrai

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Кроме того, в результате атаки было поражено морское судно.

Вооруженные силы России нанесли удар по электроподстанции мощностью 110 кВ в Виннице, которая снабжала электроэнергией объекты военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами. Целью российских военных были предприятия энергетики, которые непосредственно задействуют в интересах вооруженных сил Украины.

Кроме того, в результате удара было поражено морское судно.

«В акватории Черного моря южнее города Одессы поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее грузы двойного назначения (так называют гражданские суда, которые при необходимости можно переоснастить под военные нужды благодаря их конструкции. — Прим. ред.) для обеспечения ВСУ», — значится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Ранее успешные удары российской армии привели к повреждению Подольского, Дарницкого и Южного мостов в Киеве. Магистральные мосты в Киеве служат нуждам украинских вооруженных сил — российские удары создают препятствия для военной логистики противника.

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