Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сегодня МЦД — это четыре диаметра и 138 станций. Каждый рабочий день пассажиры совершают на них около 1,7 миллиона поездок.

Московским центральным диаметрам (МЦД) исполнилось семь лет. Масштабный проект их создания изменил жизнь столичного региона. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В 2019 году вместе с Президентом России Владимиром Путиным мы дали старт важному этапу развития транспортной системы столицы — запустили Московские центральные диаметры», — написал мэр Москвы.

За время с момента создания диаметры выросли в масштабную сеть наземного метро, которой каждый день пользуются миллионы жителей Москвы и Подмосковья. С начала работы МЦД ими воспользовались уже свыше двух миллиардов раз.

Сегодня МЦД — это четыре диаметра и 138 станций. Каждый рабочий день пассажиры совершают на них около 1,7 миллиона поездок, что более чем в два раза превышает показатели 2011 года.

Пассажирам МЦД доступно более 100 пересадок на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры, действует единая билетная система. Поездки для горожан стали в два раза дешевле. Для комфорта пассажиров столица полностью обновила подвижной состав на МЦД, закупив более 400 современных поездов.

Вместе с диаметрами меняют и саму инфраструктуру столицы: создают современные транспортные узлы — московские городские вокзалы. Сейчас их уже более 50, на них внедряют современную навигацию и цифровые сервисы. Городские вокзалы объединяют железнодорожный транспорт с метро, МЦК и маршрутами наземного транспорта, обеспечивают удобные пересадки и позволяют сделать поездки комфортнее.

«За время своей работы Московские центральные диаметры стали не просто одним из главных транспортных проектов столицы, а частью большой истории преобразования города. Кроме того, МЦД — это первый этап программы развития Центрального транспортного узла, который поможет создать наземное метро и в регионах», — подчеркнул Мэр Москвы.

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